Voorzitter Evgeniy Levchenko van de Nederlandse spelersvakbond VVCS ergert zich aan de verdeeldheid die op dit moment heerst bij de Eredivisie-clubs. Onder meer Ajax, PSV en AZ willen de competitie niet meer vervolgen, terwijl een aantal clubs juist even af wil wachten.

"Het begint een beetje een zooitje te worden en dat is jammer", zegt de 42-jarige Levchenko vrijdag in gesprek met NU.nl. "Iedereen wil duidelijkheid. Maar als alle clubs hun eigen mening gaan geven, dreigt het een gekkenhuis te worden."

"Het is logisch dat clubs een eigen kijk op de gang van zaken hebben en dat mag ook, maar ik vind het heel vreemd dat ze dat nu allemaal apart naar buiten brengen. In andere landen wordt het wél centraal gehouden. Daar moeten we een voorbeeld aan nemen."

De UEFA wil dat de Europese competities indien mogelijk in juli en augustus worden afgemaakt, maar in de Eredivisie hebben meerdere clubs aangegeven helemaal niet meer in actie te willen komen dit seizoen. Tot 1 juni wordt er sowieso niet gevoetbald in Nederland en het is de vraag of de coronacrisis komende zomer al voorbij is.

'Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan'

De KNVB wil nog niet op de zaken vooruitlopen en weigert nu al een streep door het seizoen te zetten. De Centrale Spelersraad (CSR), waar onder anderen aanvoerders Willem Janssen, Jordens Peters en Bram van Polen in zitten, kwam donderdagavond bijeen om over de kwestie te praten en volgt de lijn van de KNVB.

Levchenko ontkent dan ook de berichten die in de media verschenen dat de aanvoerders van de Eredivisie-clubs willen stoppen met het seizoen. "Een meerderheid van de aanvoerders wil juist door, mits het volgens het RIVM veilig is om te spelen en de gezondheid gewaarborgd kan worden. Sommige spelers hebben zich daarom verbaasd over de berichtgeving."

De KNVB houdt dinsdag een conferencecall met de clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie om ze bij te praten over de gang van zaken. Levchenko hoopt dat de voetbalbond zo snel mogelijk duidelijkheid kan geven.

"Dat is wat iedereen wil. Het zou mooi zijn als er snel harde afspraken gemaakt kunnen worden, maar dan moeten alle neuzen uiteindelijk wel dezelfde kant op staan. Want op deze manier kan het niet langer."