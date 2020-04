Matthew Aston, de hoogste bestuurder die over de volksgezondheid in Liverpool gaat, vindt dat de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid op Anfield nooit gespeeld had mogen worden. Dat duel wordt als een van de oorzaken gezien voor de verspreiding van het coronavirus in de Engelse stad.

"Het was niet het juiste besluit om die wedstrijd te laten spelen", zegt Ashton in gesprek met The Guardian. "Mensen maken niet bewust slechte beslissingen. Ik denk dat de ernst van de situatie op dat moment nog niet bij iedereen in de regering was doorgedrongen."

Liverpool en Atlético Madrid speelden op 11 maart de return in de achtste finales van de Champions League voor 54.000 mensen. Op dat moment waren er al zes bevestigde besmettingen in Liverpool, terwijl het COVID-19-virus ook al in Madrid was uitgebroken. Toch gingen er drieduizend Spaanse fans mee naar Engeland.

"We zullen het nooit zeker weten, maar de wedstrijd tegen Atlético kan zeker een van de evenementen zijn die ervoor hebben gezorgd dat het aantal besmettingen in Liverpool fors is gestegen", zegt Ashton. "Dit moet een voorbeeld worden voor de toekomst, zodat organisaties later niet weer dezelfde fout maken."

Het is niet de eerste keer dat er kritiek komt op het laten doorgaan van Champions League-duels in februari en maart. Het tweeluik tussen Atalanta en Valencia ging ook gewoon door - al werd de return in Valencia zonder publiek gespeeld - en wordt gezien als een oorzaak voor de stijging van het aantal besmettingen in Italië en Spanje.

In het Verenigd Koninkrijk zijn er inmiddels meer dan 33.000 bevestigde besmettingen. In Spanje is het nog een stuk erger: daar zijn inmiddels meer dan 10.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

