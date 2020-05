Niet alleen in Duitsland, maar in steeds meer Europese landen wordt er groen licht gegeven om de voetbalcompetitie te hervatten. In Spanje, Engeland en Italië zijn er vooral nog veel gesprekken over een herstart. Een overzicht.

Groen licht

De Duitse Bundesliga wordt op zaterdag 16 mei de eerste grote Europese competitie waarin er weer wedstrijden worden gespeeld. De 82 resterende duels zullen achter gesloten deuren en volgens een streng protocol worden afgewerkt.

In Portugal zal de Liga NOS op 4 juni hervat worden. De competitie gaat - ook zonder publiek - verder met de 25e speelronde en een zeer spannende titelstrijd tussen koploper FC Porto en nummer twee Benfica.

De Turkse Süper Lig, die als een van de laatste Europese competities werd stilgelegd, begint weer op 12 juni. Het is de bedoeling dat de laatste speelronde op 26 juli wordt afgewerkt,

In Tsjechië wordt er vanaf 23 mei weer gevoetbald, de Deense Superliga gaat verder vanaf 28 mei en in Polen is 29 mei de beoogde startdatum. De hervatting van de Servische Super Liga en de Hongaarse NB I staat gepland voor 30 mei en de Bulgaarse competitie wil ergens tussen 5 en 12 juni weer beginnen.

De Oostenrijkse Bundesliga heeft ook groen licht gekregen van de regering, maar er is nog geen datum voor de herstart vastgelegd. Het Zwitserse parlement heeft toestemming gegeven om de hoogste twee divisies in het land op 8 juni te hervatten, maar de clubs zijn het nog niet eens over een herstart. De competities zullen waarschijnlijk niet voor 20 juni beginnen.

Na weken van alleen trainen gaan de Duitse clubs weer wedstrijden spelen. (Foto: Pro Shots)

Engeland

De Premier League is druk bezig met Project Restart, een uitgebreid plan om vanaf juni het seizoen uit te kunnen spelen met per wedstrijd maximaal vierhonderd mensen in een stadion. Er is echter flink wat onzekerheid, ook omdat verschillende clubs en spelers hun zorgen hebben geuit over het plan.

Tot 1 juni mogen er sowieso geen sportwedstrijden plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk. De regering hoopt dat evenementen daarna wel kunnen doorgaan, mits ze achter gesloten deuren worden gehouden.

Stand in top Premier League 1. Liverpool: 29-82 (66-21)

2. Manchester City: 28-57 (68-31)

3. Leicester City: 29-53 (58-28)

4. Chelsea: 29-48 (51-39)

5. Manchester United: 29-45 (44-30)

6. Wolverhampton Wanderers: 29-43 (41-34)

Italië

Sinds 4 mei mogen Serie A-clubs weer trainen en de Italiaanse regering staat vanaf 18 mei ook groepstrainingen weer toe. Volgens het strenge protocol moet wel de hele selectie in quarantaine als er één positief geval is bij een club.

De hervatting van de Italiaanse competitie komt zo steeds dichterbij. De clubs zijn unaniem vóór een herstart, maar de overheid moet nog toestemming geven. De Italiaanse bond FIGC hoopt dat er in juni (zonder fans) weer wedstrijden gespeeld kunnen worden en is zelfs bereid het seizoen tot de herfst te laten duren.

Sassuolo-Brescia, op 9 maart gespeeld zonder fans, is de voorlopig laatste Serie A-wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Spanje

Spaanse profclubs begonnen op 8 mei weer voorzichtig met trainen. Alle 2.500 spelers en stafleden werden voor die datum getest op het coronavirus en dat leverde acht positieve gevallen op.

La Liga-voorzitter Javier Tebas hoopt dat er vanaf 12 juni weer gevoetbald kan worden op het hoogste niveau in Spanje. "Maar misschien is 19 juni de meest waarschijnlijke datum. Het is afhankelijk van de pieken in besmettingen."

In Spanje mag er weer worden getraind. (Foto: Pro Shots)

België

De Jupiler Pro League leek lang de eerste Europese competitie te worden waar definitief een streep door gehaald zou worden. De raad van bestuur van organisator Pro League adviseerde namelijk al op 2 april om het seizoen te staken en koploper Club Brugge uit te roepen tot kampioen.

De vergadering waarbij knopen over de competitie - die 29 speelrondes onderweg is - moeten worden doorgehakt, is inmiddels echter al vier keer uitgesteld en clubs zijn het allesbehalve met elkaar eens. De bijeenkomst staat nu ingetekend voor 15 mei.

