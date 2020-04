De Eredivisie werd vrijdag de eerste grote Europese voetbalcompetitie die definitief is gestaakt vanwege de coronacrisis. Elders in Europa is er bijna overal nog hoop dat het seizoen afgemaakt kan worden. Een overzicht

Engeland

Het einde van het Eredivisie-seizoen was groot nieuws in Engeland. Veel berichten legden de nadruk op het feit dat nummer één Ajax niet werd uitgeroepen tot kampioen, een doembeeld voor alle supporters van de ongenaakbare Premier League-koploper Liverpool.

Voorlopig doet de rijkste voetbalcompetitie ter wereld er nog alles aan om het seizoen uit te spelen. The Times meldde eind april dat de Premier League een uitgebreid plan met de naam 'Project Restart' heeft bedacht om de competitie op 8 juni te hervatten en te laten duren tot en met 27 juli. De duels zullen achter gesloten deuren worden afgewerkt, met maximaal vierhonderd mensen in het stadion.

Er is de twintig Premier League-clubs financieel veel aan gelegen de resterende negen of tien duels nog te spelen. Als dat niet lukt, lopen zij zo'n 700 tot 800 miljoen euro aan televisiegelden mis. Arsenal kondigde op 25 april als eerste Engelse topclub aan het trainingscomplex weer te openen voor zijn spelers.

Duitsland

De Bundesliga is het verst om het seizoen op korte termijn te hervatten. De Duitse clubs zijn al weken in training en organisator DFL heeft een conceptplan opgesteld, waarin staat dat de resterende wedstrijden vanaf 9 mei achter gesloten deuren worden gespeeld en dat in een stadion maximaal 126 mensen welkom zijn.

Op 20 april gaven de deelstaten Beieren en Noordrijn-Westfalen al groen licht voor de herstart van de competitie. De Bundesliga wacht nu op toestemming van het Duitse ministerie van Volksgezondheid en dat zal waarschijnlijk eind april of begin mei uitsluitsel geven.

In de Bundesliga staan nog negen speelrondes en het inhaalduel Werder Bremen-Eintracht Frankfurt op het programma.

Borussia Dortmund traint sinds eind maart weer, maar wel in aangepaste vorm. (Foto: Pro Shots)

Italië

Verschillende (kleinere) Serie A-clubs riepen wekenlang dat het afmaken van de competitie gekkenwerk zouden zijn, maar op 21 april kwamen alle twintig clubs unaniem tot de beslissing dat het het beste is om het lopende seizoen af te maken, als de regering daar toestemming voor geeft.

In het zwaar getroffen Italië worden de coronamaatregelen de komende weken langzaam afgebouwd. Mogelijk kunnen teams in mei weer beginnen met trainen, maar daar moet nog een beslissing over worden genomen.

De Italiaanse bond FICG hoopt dat er eind mei of begin juni weer wedstrijden gespeeld kunnen worden (zonder fans) en is zelfs bereid het seizoen tot de herfst te laten duren.

Sassuolo-Brescia, op 9 maart gespeeld zonder fans, is de voorlopig laatste Serie A-wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Spanje

Alle verantwoordelijke partijen in Spanje bereikten onlangs na lang vergaderen een akkoord over een hervatting van de trainingen, mits voldaan wordt aan de strenge maatregelen van de overheid. Wanneer weer getraind kan worden, is nog niet helemaal duidelijk.

La Liga wordt in ieder geval niet voor eind mei hervat. De Spaanse spelersvakbond ziet 6 juni als een mogelijke datum voor de herstart van het seizoen, waarin nog elf speelrondes moeten worden afgewerkt.

In Spanje mag voorzichtig weer worden getraind. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk

De Ligue 1 ligt eveneens al lange tijd stil, maar ook in Frankrijk is er de hoop dat het seizoen nog uitgespeeld kan worden. LFP, de organisator van de competitie, meldde in april dat 17 juni de streefdatum is.

In het plan van de Fransen worden de tien speelrondes (plus één inhaalduel) voor 25 juli afgewerkt en is er amper ruimte voor vakantie, om zo snel mogelijk aan het nieuwe seizoen te beginnen. Het voornemen is uiteraard, net als in andere landen, afhankelijk van de maatregelen van de regering.

België

De Jupiler Pro League leek lang de eerste Europese competitie te worden waar definitief een streep doorheen zou gaan. De raad van bestuur van organisator Pro League adviseerde namelijk al op 2 april om het seizoen te staken en koploper Club Brugge uit te roepen tot kampioen.

De vergadering waarbij knopen moeten worden doorgehakt over de competitie, die 29 speelrondes onderweg is, is inmiddels echter al meerdere keren uitgesteld. De bijeenkomst staat nu met potlood ingetekend voor 4 mei.

Het is in België vooral wachten op het advies van de Nationale Veiligheidsraad over sportwedstrijden, maar er sijpelt ook steeds meer kritiek door. "Ik pleit ervoor om ten laatste op 1 juli opnieuw te beginnen", zegt Royal Antwerp FC-voorzitter Paul Gheysens tegen Sporza. "Er willen drie ploegen stoppen, namelijk zij die de buit al binnen hebben en bang zijn die te verliezen als we toch doorspelen. Het is allemaal zo opportunistisch."

