De clubs in de Eredivisie vergaderen dinsdag 7 april over het vervolg van de competitie en de UEFA wil dat er in de zomer gewoon weer gevoetbald gaat worden, maar wat is de huidige situatie in de andere grotere competities van Europa? Een overzicht.

Engeland

De Premier League ligt tot en met 30 april stil. De Engelse voetbalbond FA heeft de intentie om het seizoen (met publiek) uit te spelen. "Samen hopen we een manier te vinden om het seizoen 2019/2020 af te maken, zodra het veilig is om dat te doen."

"Er is extra ruimte gecreëerd op de kalender door het EK uit te stellen, zodat we de nationale en Europese competities kunnen afronden. Daarbij blijft de gezondheid van spelers, staf en toeschouwers onze prioriteit", aldus de FA.

Duitsland

Ook in de Bundesliga rolt de bal in ieder geval niet in april. Bundesliga-baas Christian Seifert maakte eind maart bekend dat er nog altijd naar gestreefd wordt om de competitie in juni af te maken. Daarbij wordt gedacht aan wedstrijden zonder publiek.

Volgens Seifert is het belangrijk om het seizoen af te maken. Hij stelde op een persconferentie dat de financiële schade op die manier nog enigszins beperkt kan worden. Sommige Bundesliga-clubs, zoals Borussia Dortmund, RB Leipzig en VfL Wolfsburg, zijn - op alternatieve wijze - alweer aan het trainen.

Borussia Dortmund traint sinds eind maart weer, maar wel in groepjes van twee. (Foto: Pro Shots)

Italië

Alle wedstrijden in de Serie A tot en met 3 mei gaan niet door, zo kondigde de Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora aan. Hij pleitte daarbij ook voor een algemeen trainingsverbod. Sommige clubs wilden de training weer hervatten, maar zagen daar na stevige kritiek toch vanaf.

De Italiaanse voetbalbond FIGC wil het huidige seizoen wel afmaken en hoopt dat er eind mei of begin juni weer gevoetbald kan worden. Brescia liet al weten weinig zin te hebben om het seizoen nog uit te spelen. Voorzitter Massimo Cellino dreigt bij een hervatting de wedstrijden zelfs te boycotten.

Spanje

La Liga en de Spaanse voetbalbond RFEF besloten op 23 maart de competitie voor onbepaalde tijd stil te leggen. Pas als de gezondheidsorganisaties groen licht geven, worden de wedstrijden hervat.

"Iedereen is het erover eens dat de competitie moet worden opgeschort totdat de bevoegde autoriteiten van mening zijn dat er weer gevoetbald kan worden en er geen risico's meer zijn voor de gezondheid", schrijven La Liga en de Spaanse voetbalbond RFEF in een gezamenlijke verklaring.

In Spanje wordt er voorlopig ook niet getraind. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk

Ook de Franse Ligue 1 ligt tot nader order stil. Bernard Caiazzo, die als voorzitter van de Premiere Ligue de belangen van de clubs uit de Ligue 1 behartigt, zei tegenover France Bleu dat er tot 15 juni niet gevoetbald gaat worden.

Caiazzo verwacht wel dat de competitie nog wordt uitgespeeld. "Het is noodzakelijk dat de competitie wordt afgemaakt, ook al betekent dit dat het seizoen pas in juli of augustus klaar is. Alle clubs maken nu totaal ongeveer 250 miljoen euro verlies per maand en we kunnen niet spelen zolang alles onder controle."

België

De Jupiler Pro League wordt hoogstwaarschijnlijk niet meer hervat. De raad van bestuur van organisator Pro League adviseerde begin april om het seizoen te staken en koploper Club Brugge tot kampioen uit te roepen.

Het advies moet op 15 april nog worden bekrachtigd tijdens een algemene vergadering van alle clubs. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de bekerfinale, promotie/degradatie en de tickets voor Europees voetbal, meldt de Pro League in een verklaring.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.