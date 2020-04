De UEFA heeft donderdag een brief naar alle 55 nationale bonden gestuurd met het verzoek om de competities niet per direct te stoppen. De Europese voetbalbond wijst erop dat landen anders Europese tickets voor volgend seizoen kwijt kunnen raken.

Dat meldt persbureau AP, dat de brief heeft ingezien. De UEFA zou de brief hebben verzonden nadat bekend werd dat de Belgische competitie hoogstwaarschijnlijk wordt gestaakt. De raad van bestuur van organisator Pro League adviseerde om het seizoen te annuleren en Club Brugge tot kampioen uit te roepen.

"We hebben er alle vertrouwen in dat het voetbal in de komende maanden kan worden hervat, waarbij de voorwaarden worden bepaald door de autoriteiten. Wij vinden dat elke beslissing om competities nu al stop te zetten op dit moment voorbarig en niet te rechtvaardigen is", staat er volgens AP in de brief van de UEFA.

"Aangezien deelname aan UEFA-clubcompetities wordt bepaald op basis van het sportieve resultaat aan het einde van een volledig seizoen, is het bij een voortijdige beëindiging de vraag of aan die condities wel voldaan wordt."

Ajax, AZ en PSV willen stoppen, Feyenoord wil wachten

Een werkgroep van de UEFA buigt zich over hoe het speelschema eruit moet komen te zien. Mocht het met het oog op het coronavirus verantwoord zijn om te spelen, dan is de kans groot dat de competities in juli en augustus worden afgemaakt, en de Champions League en Europa League mogelijk daarna pas.

In de Eredivisie heerst ook de nodige onduidelijkheid wat betreft het verloop van het seizoen. De KNVB en de clubs liggen daarover met elkaar in de clinch. Zo willen onder meer Ajax, AZ en PSV niet verder voetballen, maar vindt Feyenoord het beter om te wachten met een definitieve beslissing.

Bijna alle Europese competities liggen al weken stil. In de meeste landen mag er ook voorlopig niet worden gevoetbald. In bijvoorbeeld de Premier League, Bundesliga en La Liga rolt de bal zeker tot 30 april niet en in de Serie A tot minimaal 12 april niet, maar de verwachting is dat dat nog veel langer gaat duren.

De UEFA drong er woensdag in een conferencecall met alle nationale bonden ook al op aan om de competities af te ronden. De Europese voetbalbond gaf daarbij toestemming om het seizoen, dat normaal voor 30 juni moet eindigen, te verlengen tot juli en augustus.

