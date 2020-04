Ruud Vormer is blij dat de Belgische voetbalcompetitie hoogstwaarschijnlijk niet meer wordt hervat. De raad van bestuur van organisator Pro League adviseerde donderdag om het seizoen te staken en koploper Club Brugge tot kampioen uit te roepen.

"Iedere dag gaan er honderden mensen dood en dan gaan wij voetballen? Dat kan niet. Ik vind het heel knap dat de Pro League dit beslist heeft. Het is een heel moeilijke keuze en het is goed dat ze het gedaan hebben. Dit is de juiste beslissing", zegt Vormer, die speelt bij Club Brugge, tegen Sporza.

Het advies moet op 15 april nog wel worden bekrachtigd tijdens een algemene vergadering van alle clubs. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de bekerfinale, promotie/degradatie en de tickets voor Europees voetbal, maar Club Brugge krijgt sowieso wel de kampioensbeker uitgereikt.

"Ik zag het op de app en Vincent Mannaert (algemeen manager bij Club Brugge, red.) belde me ook om het te zeggen. Dan ben je toch wel een heel blij man, want samen hebben we een heel goed seizoen gedraaid. Het kwam natuurlijk een beetje onverwachts nu, maar we hebben het wel dik verdiend", aldus Vormer.

'Uiteraard gehoopt om het op het veld te doen'

Club Brugge kon de titel al bijna niet meer ontgaan. De Bruggenaren hebben met nog een speelronde te gaan in het reguliere seizoen liefst vijftien punten voorsprong op nummer twee KAA Gent. Er moeten daarna nog wel play-offs plaatsvinden, waarin de punten door de helft gaan.

"Als ik terugkijk op het seizoen, denk ik dat we de terechte kampioen zijn. Met vijftien punten voorsprong zouden we het wel gehaald hebben in de play-offs. Hopelijk kunnen we deze titel nog eens samen met de supporters vieren als het virus verdwenen is", zegt Vormer.

"We hadden uiteraard wel gehoopt om het op het veld te doen. Dit is toch anders dan wanneer je op het veld staat, de ref affluit en je kunt gaan vieren. Het is zeker mijn vreemdste titel en ik hoop dat ik dit niet meer hoef mee te maken, want het is een nare situatie."

