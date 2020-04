De Eredivisionisten zijn verdeeld over de afloop van dit seizoen in de Eredivisie. Een aantal clubs wil dat de competitie per direct stopt vanwege de coronacrisis, maar anderen vinden het te vroeg voor een besluit. Een overzicht.

ADO Den Haag: De Hagenaars wachten eerst de uitkomst af van de conferencecall op dinsdag met daarbij de KNVB en alle clubs voordat ze een standpunt innemen over dit seizoen.

Ajax: De Amsterdammers zien het niet zitten om verder te gaan met dit seizoen. "Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol ervan af: noem het zoals je het wilt, zei directeur voetbalzaken Marc Overmars tegen De Telegraaf.

AZ: De Alkmaarders denken ook dat het verstandiger is om een streep te zetten door dit seizoen. "Wij vinden de huidige coronasituatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van het restant van de wedstrijden zonder publiek voor ons van ondergeschikt belang is", aldus algemeen directeur Robert Eenhoorn.

FC Emmen: De Emmenaren houden zich op de vlakte. "Natuurlijk hebben we wel een mening, maar wij volgen volgens afspraak alle clubs in de Eredivisie en gaan ervan uit dat de KNVB nooit zal spelen als dit onverantwoord zou zijn", sprak algemeen directeur Jan Zwiers tegen RTV Drenthe.

Feyenoord: De Rotterdammers steunen de KNVB om uit te zoeken of er een vervolg kan komen op dit seizoen. "Een niet afgemaakte competitie is voor iedereen sportief zeer onbevredigend. Bovendien is de financiële impact voor clubs groot, wanneer je het staakt", vertelde algemeen directeur Mark Koevermans.

Fortuna Sittard: De Sittarders hebben een voorkeur voor het beëindigen van het seizoen. "De retoriek dat we het seizoen koste wat kost moeten afmaken mag dan logisch klinken, het is incorrect. Het heeft geen zin om dit seizoen te redden als dat ten koste van het nieuwe seizoen gaat", zei eigenaar Isitan Gün.

FC Groningen: De Groningers hebben het liefst een hervatting van het seizoen. "Wij bij FC Groningen hopen nog altijd op een scenario dat we de competitie met publiek kunnen uitspelen. Zolang die kans bestaat, moeten wij daarin blijven geloven", aldus algemeen directeur Wouter Gudde.

sc Heerenveen: De Heerenveeners rekenen erop dat er niet meer wordt gevoetbald. "Daar ga ik wel vanuit. Wat me wel opvalt is dat ik ook commentaren lees van directeuren die niet hebben meegedaan aan de videovergadering. Dat is wel bijzonder", sprak algemeen directeur Cees Roozemond tegen de Leeuwarder Courant.

Heracles Almelo: De Almeloërs wachten eerst de uitkomst af van de conferencecall op dinsdag met daarbij de KNVB en alle clubs voordat ze een standpunt innemen over dit seizoen.

PEC Zwolle: De Zwollenaren lijken niet meer verder te willen dit seizoen. "Ik ga de KNVB nu adviseren om te stoppen. Met publiek het seizoen afmaken, lijkt me namelijk al geen realistische optie meer", vertelde voorzitter Adriaan Visser tegen De Stentor nog voordat de UEFA de KNVB erop aandrong om verder te voetballen in juli en augustus.

PSV: De Eindhovenaren scharen zich achter Ajax en AZ. "Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden uit te spelen. We zijn van mening dat het doorspelen in de zomer niet haalbaar is", zei algemeen directeur Toon Gerbrands.

RKC Waalwijk: De Waalwijkers sluiten zich aan bij Ajax, AZ en PSV. "Als we op een veilige elfde plek op de ranglijst hadden gestaan, dan had ik me publiekelijk veel duidelijker uitgesproken. Maar nu zou het uitgelegd kunnen worden alsof RKC voordeel wil halen uit deze crisissituatie", aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld tegen het Brabants Dagblad.

Sparta Rotterdam: De Rotterdammers wachten eerst de uitkomst af van de conferencecall op dinsdag met daarbij de KNVB en alle clubs voordat ze een standpunt innemen over dit seizoen.

FC Twente: De Enschedeërs wachten eerst de uitkomst af van de conferencecall op dinsdag met daarbij de KNVB en alle clubs voordat ze een standpunt innemen over dit seizoen.

FC Utrecht: De Utrechters laten het nog in het midden wat er moet gebeuren met dit seizoen. "FC Utrecht heeft inderdaad een clubbelang. Net zoals clubs die zich duidelijk hebben uitgesproken voor het nu al nemen van een beslissing dat hebben. Ajax als koploper en PEC Zwolle en Fortuna Sittard als ploegen die onderin staan", vertelde algemeen directeur Thijs van Es tegen De Telegraaf.

Vitesse: De Arnhemmers wachten eerst de uitkomst af van de conferencecall op dinsdag met daarbij de KNVB en alle clubs voordat ze een standpunt innemen over dit seizoen.

VVV-Venlo: De Venlonaren hebben weinig vertrouwen in het plan van de UEFA. "Ik heb deze week via een brief bij ECV en KNVB gemeld waarom ik grote zorgen heb bij het uitspelen van de competitie na 1 juli. Alles overziend lijkt me dit in vele opzichten geen realistisch scenario", zei algemeen directeur Marco Bogers tegen VI.

Willem II: De Tilburgers zijn in principe voor het uitspelen van het seizoen. "Mits het veilig is natuurlijk. De gezondheid van iedereen staat voorop. Als straks door de maatregelen en adviezen van de overheid en het RIVM blijkt dat verder spelen niet mogelijk is, kunnen we alsnog de competitie beëindigen", aldus technisch directeur Joris Mathijsen.