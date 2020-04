Algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord betreurt het dat de clubs in Nederland niet op één lijn zitten wat betreft het al dan niet hervatten van de competities. Zo willen Ajax, AZ en PSV stoppen met het seizoen in de Eredivisie en Feyenoord nog niet.

Koevermans vindt dat sommige van zijn collega's bij andere clubs tegen de afspraken in de laatste dagen hun mening al ventileerden in de media. Hij noemt geen namen, maar doelt naar alle waarschijnlijkheid onder anderen op directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax.

Die liet zich woensdag zeer stevig uit over de KNVB. "De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol ervan af: noem het zoals je het wilt. Ik weet dat veel andere clubs ook willen dat het seizoen stopt, iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid", zei hij tegen De Telegraaf.

"Dat is misschien goed voor de eigen pr maar niet goed voor de uitstraling van het voetbal als geheel. In deze toch al verwarrende tijden, moet je eenheid met alle clubs uitstralen en zoeken naar een gezamenlijke oplossing", reageert Koevermans een dag later op de site van Feyenoord.

131 Video KNVB: 'Veel vragen over belasting spelers, veiligheid en schema'

'Niemand weet hoe de situatie straks is'

De KNVB schrijft volgens VI in een uitnodiging naar alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voor een conferencecall op dinsdag dat het afbreken van de competities "nu geen juist besluit is" en heeft de bestuurders daarin opgeroepen om liever geen uitspraken meer te doen over het verloop van dit seizoen.

Naast Overmars gaven echter ook de algemeen directeuren Robert Eenhoorn en Toon Gerbrands van respectievelijk AZ en PSV ook al hun overduidelijke mening. Beiden vinden de coronacrisis dusdanig zorgwekkend dat het op geen enkele manier te verantwoorden is om de resterende wedstrijden te spelen.

"We gaan echt geen risico’s nemen of iets doen tegen de adviezen in van het RIVM. Maar feit is dat niemand nu weet hoe de situatie bijvoorbeeld in de loop van juni of juli is. Laat ons dus rustig de ontwikkelingen de komende weken afwachten. Definitief een streep onder het seizoen zetten, kan over een paar weken altijd nog", aldus Koevermans.

De KNVB kreeg woensdag tijdens een conferencecall van de UEFA met alle 55 nationale bonden het dringende verzoek om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie af te maken en kreeg daarbij toestemming om het seizoen, dat normaal gesproken moet eindigen voor 30 juni, te verlengen tot juli of augustus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.