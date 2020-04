Virgil van Dijk hoopt dat het voetbal snel weer wordt hervat. De verdediger van Liverpool en aanvoerder van het Nederlands elftal vindt het een gek idee dat hij de komende tijd niet op het veld staat vanwege de coronacrisis.

"Natuurlijk is het allemaal onwerkelijk, een beetje gek. Dit soort zaken heb je nooit meegemaakt, je ziet het alleen op tv of in films. Het belangrijkste is de veiligheid van iedereen, daar draait het om", zegt Van Dijk donderdag op de site van Liverpool.

Bijna al het voetbal in Europa ligt al weken stil door de uitbraak van het coronavirus. De Premier League wordt in elk geval niet voor 30 april hervat, maar de verwachting is dat dat nog wel enkele weken of zelfs maanden langer gaat duren.

"Dit zijn de zwaarste weken van het jaar, samen met de periode rond de jaarwisseling. Nu weet je echt niet meer wat er nog gaat gebeuren en speel je andere spelletjes dan voetbal. Je bent ook niet in de stemming om te voetballen. Je mist het wel, maar het is er even niet. We moeten maar afwachten", aldus Van Dijk.

'Vreselijk om kampioen te worden in leeg stadion'

De situatie is vooral voor Liverpool vervelend. 'The Reds' gaan negen speelrondes voor het einde riant aan kop met liefst 25 punten voorsprong op nummer twee Manchester City, dat wel een duel minder heeft gespeeld, en hadden nog maar twee zeges nodig voor de eerste landstitel sinds 1990.

"Ik zou het vreselijk vinden voor onze supporters als we kampioen worden in een leeg stadion. Niemand wil wedstrijden spelen zonder fans", vertelde Van Dijk onlangs al tegen Engelse media, iets wat onderhand een realistisch scenario is als de Premier League eventueel wordt hervat.

De UEFA drong er woensdag in een conferencecall met alle 55 nationale bonden bij iedereen op aan om de competities 'gewoon' af te maken. De Europese voetbalbond gaf daarbij toestemming om het seizoen, dat normaal moet eindigen voor 30 juni, af te ronden in juli en augustus.

