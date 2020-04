AZ en PSV hebben zich donderdag achter Ajax geschaard en willen eveneens stoppen met dit seizoen in de Eredivisie door de coronacrisis. Feyenoord vindt juist dat de KNVB er verstandig aan doet om nog even te wachten met een definitieve beslissing.

"Wij vinden de huidige coronasituatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van het restant van de wedstrijden zonder publiek voor ons van ondergeschikt belang is. Er is bovendien nog teveel onzekerheid over hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ.

Eenhoorn krijgt dus bijval van zijn collega Toon Gerbrands van PSV. "Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden uit te spelen. We zijn van mening dat het doorspelen in de zomer niet haalbaar is. Wat doen we dan bijvoorbeeld met aflopende spelerscontracten?"

Algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord denkt er anders over. "Een niet afgemaakte competitie is voor iedereen sportief zeer onbevredigend. Bovendien is de financiële impact voor clubs groot, wanneer je er een streep onder zet. Dus laten we onszelf de tijd gunnen zaken goed op een rij te zetten."

Ajax liet woensdag al weten dat het seizoen per direct moet worden afgebroken. "De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol ervan af: noem het zoals je het wilt", zei een opvallend uitgesproken directeur voetbalzaken Marc Overmars tegen De Telegraaf.

KNVB kreeg verzoek om seizoen af te maken

De KNVB kreeg woensdag tijdens een conferencecall van de UEFA met alle 55 nationale bonden het dringende verzoek om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie af te maken en kreeg daarbij toestemming om het seizoen, dat normaal gesproken moet eindigen voor 30 juni, te verlengen tot juli of augustus.

De Nederlandse voetbalbond streeft ernaar om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie medio of eind juni te hervatten en voor 3 augustus af te ronden, maar benadrukte tegelijkertijd dat zij te allen tijde het advies volgen van het Nederlandse kabinet en het RIVM.

De KNVB bevestigt na berichtgeving van het AD aan NU.nl dat zij alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hebben uitgenodigd voor een conferencecall om iedereen bij te praten over de gang van zaken, maar het is door de actie van AZ, PSV en Ajax de vraag of dat nog langer nodig is.

De spelersvakbond VVCS bracht donderdag een statement van de centrale spelersraad naar buiten met de mededeling dat de spelers niet eerder de training en wedstrijden hervatten dan wanneer het RIVM de veiligheid en gezondheid van hen kan waarborgen.

De Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie liggen in elk geval tot 1 juni stil en de sportcomplexen moeten tot zeker 28 april gesloten blijven. Ajax gaat na 27 duels aan kop in de Eredivisie met enkel een beter doelsaldo dan nummer twee AZ. SC Cambuur leidt riant in de Keuken Kampioen Divisie.

