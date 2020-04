AZ en PSV hebben zich donderdag achter Ajax geschaard. De Alkmaarders en Eindhovenaren willen net als de Amsterdammers stoppen met dit seizoen in de Eredivisie vanwege de coronacrisis.

Ajax gaf woensdag al aan dat het seizoen per direct moet worden afgebroken vanwege de coronacrisis. "De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol ervan af: noem het zoals je het wilt", zei een uitgesproken directeur voetbalzaken Marc Overmars tegen De Telegraaf.

De KNVB kreeg eerder op woensdag tijdens een conferencecall van de UEFA met alle 55 nationale bonden het dringende verzoek om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie af te maken en kreeg daarbij toestemming om het seizoen, dat normaal gesproken moet eindigen voor 30 juni, te verlengen tot juli of augustus.

De Nederlandse voetbalbond streeft ernaar om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie medio of eind juni te hervatten en voor 3 augustus af te ronden, maar benadrukte tegelijkertijd dat zij ten alle tijde het advies volgen van het Nederlandse kabinet en het RIVM.

