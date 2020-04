Derrick Luckassen ziet het niet zitten om na dit seizoen terug te keren naar PSV. De 24-jarige verdediger is door de Eindhovenaren dit jaar verhuurd aan RSC Anderlecht en de Belgen hebben nog altijd niet de optie tot koop gelicht.

"Het is onzeker wat het gaat worden. Mijn contract bij PSV loopt nog twee jaar door. Ik houd voor mezelf alle opties open, behalve teruggaan naar PSV. Dat is voor mij geen optie meer", zegt Luckassen donderdag tegen De Telegraaf.

Luckassen werd in de zomer van 2017 door PSV voor naar verluidt 5 miljoen euro overgenomen van AZ. Hij slaagde er nooit in om een vaste basisplaats te veroveren in het Philips Stadion en werd vorig seizoen al uitgeleend aan Hertha BSC.

"Ik heb het twee keer geprobeerd bij PSV en dat is niets geworden. Ik voel me daar niet thuis en ik heb het er wel gezien. Mijn zaakwaarnemers Mino Raiola en José Fortes Rodriguez proberen een oplossing te vinden", aldus Luckassen.

'Voetbal kan zomaar paar maanden stilliggen'

Luckassen heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd al gespeeld voor Anderlecht. De competitie in België wordt door de coronacrisis waarschijnlijk niet meer hervat, nadat de raad van bestuur van organisator Pro League eerder op donderdag adviseerde om het seizoen te staken.

"De huidige situatie maakt ook dat niet gemakkelijker, maar ze zijn er wel mee bezig. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren en hoelang het voetbal stil zal liggen. Het kan zomaar een paar maanden duren, ben ik bang", vertelt Luckassen, die tot 21 duels kwam voor Anderlecht en daarin één keer scoorde.

Club Brugge wordt als het advies van de raad van bestuur van Pro League wordt bekrachtigd uitgeroepen tot kampioen van België. De ploeg van aanvoerder Ruud Vormer heeft liefst vijftien punten voorsprong op nummer twee KAA Gent. Anderlecht staat slechts achtste, op 27 punten achterstand van Club Brugge.