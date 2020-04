Vanuit de Britse politiek komt er steeds meer druk op Premier League-clubs om te korten op de de salarissen van spelers tijdens de coronacrisis. Parlementslid Julian Knight heeft donderdag een brief naar de Premier League gestuurd om zijn "grote onvrede" over te brengen.

Knight, lid van de Conservatieve Partij en voorzitter van de parlementscommissie die over sport gaat, vindt het vooral "moreel verwerpelijk" dat Premier League-clubs voorlopig wel personeel met verlof sturen, maar nog niet ingrijpen bij de spelerssalarissen.

"Het is ontzettend oneerlijk dat medewerkers minder geld krijgen, terwijl spelers hun volledige loon behouden", schrijft Knight in een brief gericht aan Premier League-directeur Richard Masters.

Newcastle United, Tottenham Hotspur, Norwich City en Bournemouth hebben deze week medewerkers op verlof gestuurd. Door die maatregel komt het personeel in aanmerking voor een uitkering die de Engelse overheid in het leven heeft geroepen vanwege de coronapandemie.

Knight stelt dat deze regeling niet gebruikt moet worden om de "financiën van Premier League-clubs te steunen". "De Premier League zou juist een rolmodel moeten zijn voor een verantwoordelijke aanpak van deze crisis en niet voor een tweedeling moeten zorgen", schrijft hij.

De Premier League ligt voorlopig stil. De clubs hopen de competitie nog af te kunnen maken. (Foto: Pro Shots)

Premier League is in overleg met vakbond

De Premier League is in gesprek met de spelersvakbond over een algehele salariskorting voor de spelers, maar Knight vindt dat dat niet snel genoeg gaat.

Het parlementslid wijst erop dat bij grote clubs als Bayern München, Juventus en FC Barcelona al een akkoord is bereikt over het inhouden van loon en stelt voor dat de Premier League een deadline krijgt van 7 april om tot een afspraak te komen met spelers.

In een aparte brief aan de minister van Financiën Rishi Sunak stelt Knight voor dat er een belasting moet worden ingevoerd als die deadline niet gehaald wordt. Op die manier zou geld dat clubs gebruiken om spelers te betalen alsnog overgeheveld kunnen worden naar de medewerkers die met verlof zijn gestuurd.

De Premier League ligt stil sinds 13 maart. De clubs hopen de competitie in de zomermaanden af te maken, ook om tv-gelden veilig te stellen.

