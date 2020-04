Brescia heeft weinig zin om het seizoen in de Serie A nog uit te spelen. Clubvoorzitter Massimo Cellino dreigt de wedstrijden zelfs te boycotten, als de competitie nog hervat wordt.

"We komen liever niet opdagen dan dat ik mijn spelers nog het veld op stuur", zegt Cellino donderdag tegen Gazzetta dello Sport. De club van spits Mario Balotelli staat stijf onderaan en moet een achterstand van achttien punten goedmaken om zich te handhaven.

"Als we gedwongen worden om te spelen, dan komen we niet. Dan lijden we maar een reglementaire 3-0-nederlaag, dat kan me niets schelen", alsus Cellino. "Uit respect voor de inwoners van Brescia kunnen we dit niet doen."

Brescia ligt in Lombardije, de regio in Italië die met ruim tweeduizend doden het zwaarst getroffen is door het COVID-19-virus.

De UEFA drong er woensdag bij de 55 lidstaten op aan dat de competities indien mogelijk uitgespeeld worden. De speeldatum voor de laatste wedstrijd is daarom verschoven van 30 juni naar begin augustus.

'Het seizoen slaat toch nergens meer op'

Cellino ziet dat absoluut niet zitten. "Het seizoen slaat toch nergens meer op. We zijn al lange tijd gestopt, elk team zou er anders uitzien als we over een paar maanden weer zouden moeten spelen", aldus de voorzitter.

"Straks krijgen we wedstrijden zonder publiek, waarbij de gezondheid van spelers op het spel staat. Het is idioot."

De overheid in Italië heeft een lockdown afgekondigd, die nog minimaal tot 13 april van kracht is. Wedstrijden zijn al tot begin mei verboden. De verwachting is dat de maatregelen verlengd zullen worden.

Eerder op donderdag werd bekend dat de Jupiler Pro League in België hoogstwaarschijnlijk niet meer uitgespeeld wordt en dat Club Brugge het kampioenschap toegewezen krijgt. In Nederland overleggen de clubs en de KNVB donderdag over de ontstane situatie.

