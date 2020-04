Jérôme Boateng kan weinig begrip opbrengen voor de straf die Bayern München hem woensdag heeft opgelegd vanwege het schenden van de regels rond het coronavirus. De verdediger moet een uitstapje bekopen met een geldboete.

In Duitsland is opgedragen om zoveel mogelijk binnen te blijven, maar Boateng ging dinsdag wel zonder toestemming van Bayern de deur uit en dat kwam naar buiten doordat er een foto opdook dat hij betrokken was geraakt bij een auto-ongeluk.

"Mijn vierjarige zoontje had me aan de telefoon verteld dat hij ziek was. Daarom kan ik ook geen begrip opbrengen voor deze straf. Natuurlijk, als het terecht is, leg ik me er bij neer. Maar dat is nu niet zo", zegt Boateng, die geen letsel opliep, tegen Bild.

"Het was fout om de club niet te informeren, dat klopt. Maar ik dacht op dat moment alleen aan mijn zoontje. Als hij mij nodig heeft, dan ga ik. Wijs mij maar eens een vader aan die dat niet doet. En dat ik hier dan voor beboet word, dat vind ik triest."

Bayern schenkt bedrag aan ziekenhuis

Bayern heeft geen details prijsgegeven over de hoogte van de geldboete, maar is wel van plan om het bedrag te schenken aan het ziekenhuis van München, dat zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus.

Boateng staat sinds 2011 onder contract bij Bayern. De international van Duitsland leek vorig seizoen te vertrekken omdat hij zich niet langer op zijn plek voelde, maar bleef toch en is dit seizoen vaak verzekerd van een basisplaats.

De Bundesliga en bijna alle andere Europese competities liggen al weken stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. De UEFA verzocht woensdag alle nationale bonden met klem om het seizoen af te maken en in juli en augustus verder te voetballen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.