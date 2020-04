Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax hekelt de KNVB. Hij vindt dat de Nederlandse voetbalbond de Eredivisie per direct moet afbreken en niet naar de oproep van de UEFA moet luisteren om het seizoen af te maken ondanks de coronacrisis.

"Waarom gaat het op dit moment over geld en niet over de volksgezondheid? Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA", zegt een uitgesproken Overmars woensdag tegen De Telegraaf.

De UEFA hield eerder op woensdag een conferencecall met alle 55 nationale bonden en verzocht hen met klem om de eigen competities af te ronden. De Europese voetbalbond gaf daarvoor toestemming om het seizoen te eindigen in juli, augustus of misschien zelfs september.

"Ik heb er gewoon moeite mee hoe het gaat. Wij zijn in Nederland niet zo afhankelijk van de tv-gelden als de competities in Spanje, Engeland, Italië en Duitsland. Ik denk dat de grote landen de UEFA onder druk hebben gezet om ten koste van alles door te voetballen. En de UEFA heeft daar ook baat bij, omdat het wel of niet uitspelen van de Champions League een verschil betekent van honderden miljoenen euro's", aldus Overmars.

'Vergelijk UEFA en KNVB met Trump'

Bijna alle Europese competities liggen al enige tijd stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. In de Eredivisie en ook Keuken Kampioen Divisie mag in ieder geval tot 1 juni niet gevoetbald worden en tot zeker 28 april niet getraind, wat een hervatting er niet makkelijker op maakt.

"Ik weet dat veel andere clubs ook willen dat het seizoen stopt, iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid. Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol ervan af: noem het zoals je het wilt", vertelt Overmars.

"Ik vergelijk de UEFA en de KNVB op dit moment een beetje met de Amerikaanse president Donald Trump van een week geleden: de economie is belangrijker dan het coronavirus. Hallo! Er gaan in Nederland elke dag meer dan honderd mensen dood aan de gevolgen van het coronavirus."

In de Eredivisie moeten nog acht speelrondes en de inhaalwedstrijden FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord worden afgewerkt. Ajax gaat op dit moment aan kop, maar heeft alleen een beter doelsaldo dan nummer twee AZ. De Amsterdammers verloren dit seizoen wel twee keer van de Alkmaarders.

