Algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB heeft nog heel veel vragen na de dringende oproep van de UEFA aan de nationale bonden om de competities af te maken ondanks de coronacrisis. Hij is vooral benieuwd wat er gaat gebeuren met de spelerscontracten.

"Dat was het moeilijkste punt in de call. Dat onderwerp heeft het langste geduurd, maar de minste antwoorden opgeleverd. Iedereen weet dat de spelerscontracten op 30 juni aflopen. Als je het seizoen gaat verlengen, moet er dus van alles en nog wat tevoorschijn worden gehaald", zegt Gudde tegen de NOS.

De UEFA staat ervoor open om de spelerscontracten automatisch met enkele maanden te verlengen, maar heeft daarbij wel toestemming nodig van de FIFA. De Europese voetbalbond zal half april tijdens een vergadering verder praten over die kwestie.

"De FIFA gaat daar in principe over, maar zij hebben geen bindende regels. Het zal dus een resolutie of een nadrukkelijke aanbeveling om zaken te doen worden, maar zoals wij er nu naar kijken zullen de verkopende club, de kopende club en de speler zelf er samen uit moeten komen", aldus Gudde.

'Er is nog enorm veel te doen'

Bijna alle Europese competities liggen al enige tijd stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. In de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie mag in ieder geval tot 1 juni niet gevoetbald worden en tot zeker 28 april niet getraind.

"Er is nog enorm veel te doen willen we überhaupt tot een fatsoenlijk speelschema komen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, maar we zullen niet eerder beginnen voordat het RIVM het sein op groen zet", vertelt Gudde.

"We zitten nog vol vraagtekens. Over het moment dat de clubs weer mogen trainen, over het uitzendschema van FOX Sports, of we met of zonder publiek mogen spelen, de veiligheid in en rond het stadion."

