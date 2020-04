Het EK voetbal voor vrouwen in Engeland is woensdag definitief met een jaar verplaatst naar de zomer van 2022, zo melden zowel de Spaanse als de Deense voetbalbond.

De UEFA heeft dat bepaald na een conferencecall met alle 55 leden, waarin onder meer ook werd besloten dat de interlands van mei en juni worden uitgesteld, waaronder de oefenduels van de Oranjevrouwen met België (5 juni in Breda) en Noorwegen (9 juni in Doetinchem).

Het EK vrouwen wordt uitgesteld omdat het anders tegelijkertijd zou zijn met het EK van de mannen en de Olympische Spelen. Die evenementen werden onlangs een jaar vooruitgeschoven omdat ze deze zomer niet georganiseerd kunnen worden vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Een werkgroep van de UEFA deed de afgelopen tijd onderzoek naar de geschikte datum voor het EK voor vrouwen en heeft die nu dus gevonden. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB noemde medio 2022 al het "meest aannemelijk", omdat het WK voor mannen dat jaar in de winter wordt gehouden.

Oranjevrouwen titelverdediger op EK

De Oranjevrouwen verdedigen de titel op het EK. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman veroverde drie jaar geleden in eigen land voor het eerst in de geschiedenis de Europese titel na een 4-2-zege in de finale op Denemarken.

Nederland heeft zich nog niet geplaatst voor het komende EK, maar de huidige nummer drie op de wereldranglijst gaat riant aan de leiding in de kwalificatiegroep, met een ruime voorsprong op de concurrentie.

Oranje vervolgt de kwalificatiereeks op 18 september op bezoek bij Rusland. Dat is door het uitstellen van de vriendschappelijke wedstrijden tegen België en Noorwegen ook de eerstvolgende keer dat de ploeg in actie komt.

