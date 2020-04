De Europese voetbalbond UEFA heeft de KNVB en alle andere nationale bonden er woensdag op aangedrongen om de nationale competities waar mogelijk af te ronden. Dat lijkt voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie makkelijker gezegd dan gedaan.

De Europese competities zouden op 30 juni moeten eindigen, maar door de coronacrisis gaat dat waarschijnlijk in geen enkel land lukken. De UEFA besloot dan ook in een conferencecall met alle 55 leden daarvan af te zien en de deadline te verschuiven naar de zomermaanden juli, augustus en misschien september.

Dat brengt natuurlijk de nodige knelpunten met zich mee. De belangrijkste is misschien wel de contractsituatie van de spelers. Veel verbintenissen lopen op 1 juli af omdat spelers niet in aanmerking komen voor verlenging of een transfer maken, zoals in het geval van Hakim Ziyech, die dan Ajax verlaat voor Chelsea.

De UEFA moet dus regelen dat de contracten automatisch worden verlengd tot het einde van dit seizoen, maar heeft daarbij weer toestemming nodig van wereldvoetbalbond FIFA. De Europese voetbalbond zal half april tijdens de algemene vergadering verder praten over deze kwestie.

Concerten en festivals in stadions

Een knelpunt is ook de beschikbaarheid van het stadion voor de clubs. In de maanden juni, juli, augustus en september zijn er bijvoorbeeld al de nodige concerten en festivals gepland in onder meer de Johan Cruijff ArenA, het Philips Stadion, De Kuip en het GelreDome.

Zo heeft het management van Guus Meeuwis al laten weten dat de zanger gewoon tussen 10 en 16 juni wil optreden in het Philips Stadion en dat de voorbereidingen op dat evenement doorgaan. Dat zou normaal geen probleem zijn geweest, maar nu moet PSV in die week mogelijk in eigen huis aantreden.

Vitesse ligt zelfs al overhoop met het GelreDome. De Arnhemmers willen niet aan alle financiële verplichtingen voldoen doordat er niet wordt gevoetbald, maar stadioneigenaar Michael van de Kuit neemt daar geen genoegen mee en eist het volle pond.

Coronavirus heerst nog volop in Nederland

Een knelpunt is natuurlijk ook het coronavirus zelf. Het moet wel verantwoord zijn om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in juni of juli te hervatten en de cijfers in Nederland bieden niet al te veel hoop. In de afgelopen dagen stierven er telkens meer dan honderd mensen aan het COVID-19-virus.

De KNVB benadrukte na het nieuws van de UEFA ook meteen dat het het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlandse kabinet volgt. "We gaan hoe dan ook pas voetballen als het volgens het RIVM veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en vooral nu", schreef de bond in een verklaring.

Minister-president Mark Rutte gaf dinsdag op een persconferentie te kennen dat er sowieso tot 1 juni geen betaald voetbal mogelijk is in Nederland. De clubs kunnen ook tot minimaal 28 april niet trainen, omdat tot die tijd de sportcomplexen gesloten moeten blijven.

