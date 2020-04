De oefeninterlands van het Nederlands elftal en de Oranjevrouwen die in mei en juni op het programma stonden worden uitgesteld door de beslissing van de UEFA woensdag om waar mogelijk de nationale competities af te ronden in de zomermaanden.

Het Nederlands elftal zou het op 28 mei in Enschede opnemen tegen Griekenland en op 6 juni in Rotterdam tegen Wales. De Oranjevrouwen zouden op 5 juni in actie komen in Breda tegen België en op 9 juni in Doetinchem tegen Noorwegen.

Het is nog niet bekend wanneer die wedstrijden worden ingehaald. Het Nederlands elftal zou de duels gebruiken als voorbereiding op het EK en de Oranjevrouwen op de Olympische Spelen. Beide evenementen werden onlangs echter afgelast vanwege de coronacrisis.

Het Nederlands elftal en de Oranjevrouwen maken in september weer voor het eerst hun opwachting. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman opent de Nations League op 4 september in Nederland tegen Polen en die van Sarina Wiegman vervolgt de EK-kwalificatie op 18 september op bezoek bij Rusland.

UEFA zoekt nieuwe datum voor EK van vrouwen

Doordat het EK van de mannen en de Spelen met een jaar zijn verplaatst naar volgend jaar zomer, wordt er ook een nieuwe datum gevonden voor het EK van de vrouwen, dat dan ook zou worden georganiseerd. Een werkgroep van de UEFA buigt zich daar nog over en hoopt binnenkort duidelijkheid te verschaffen.

De UEFA heeft nog geen uitsluitsel gegeven over het EK voor spelers onder de 21 jaar (Jong Oranje) in de zomer van 2021. Jong Oranje zou in mei en juni al geen oefeninterlands afwerken en is op 4 september weer voor het eerst te bewonderen in de EK-kwalificatie op bezoek bij Jong Wit-Rusland.

De Europese topcompetities liggen al weken stil door de uitbraak van het coronavirus. De nationale bonden komen daardoor in de moeilijkheden wat betreft het afronden van de competities, maar de UEFA heeft de deadline verschoven van 1 juli naar 3 augustus, waardoor er meer ruimte is in het speelschema.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.