De UEFA heeft woensdag de Champions League en de Europa League tot nader order uitgesteld door de coronacrisis. De oefeninterlands van het Nederlands elftal en de Oranjevrouwen die in mei en juni op het programma stonden, zijn verplaatst.

De UEFA drong alle nationale bonden er in een conferencecall met alle 55 leden op aan om de eigen competities af te ronden. De Europese voetbalbond heeft daarom de deadline verschoven van 1 juli naar 3 augustus, waardoor er meer ruimte is in het speelschema.

Bijna alle Europese competities liggen al weken stil door de uitbraak van het coronavirus. Bijvoorbeeld in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie mag er minimaal tot 1 juni niet worden gevoetbald, waardoor het haast onmogelijk is om de competities voor 1 juli af te maken.

De Champions League en Europa League zitten in het begin van de knock-outfase. In de Champions League werden vorige maand al een aantal achtste finales afgelast en dat gold in de Europa League voor een aantal tweederondepartijen. Die moeten dus eerst nog worden ingehaald.

Het is nog onduidelijk wat het besluit van de UEFA betekent voor spelers die op 1 juli van club wisselen of wiens contracten op 30 juni aflopen. Over die kwestie wordt half april opnieuw gesproken in een algemene vergadering van de Europese voetbalbond.

Nederlands elftal en Oranjevrouwen spelen later weer

Het Nederlands elftal zou het op 28 mei in Enschede opnemen tegen Griekenland en op 6 juni in Rotterdam tegen Wales. De Oranjevrouwen zouden op 5 juni in actie komen in Breda tegen België en op 9 juni in Doetinchem tegen Noorwegen.

Het is nog niet bekend wanneer die wedstrijden worden ingehaald. Het Nederlands elftal zou de duels gebruiken als voorbereiding op het EK en de Oranjevrouwen op de Olympische Spelen. Door beide evenementen ging onlangs al een streep.

Het Nederlands elftal en de Oranjevrouwen maken in september weer voor het eerst hun opwachting. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman opent de Nations League op 4 september in Nederland tegen Polen en die van Sarina Wiegman vervolgt de EK-kwalificatie op 18 september op bezoek bij Rusland.

Doordat het EK van de mannen en de Spelen met een jaar zijn verplaatst naar volgend jaar zomer, wordt er ook een nieuwe datum gezocht voor het EK van de vrouwen, dat dan ook zou worden georganiseerd. Een werkgroep van de UEFA buigt zich daar nog over en hoopt binnenkort duidelijkheid te verschaffen.

