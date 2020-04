De Nederlandse voetbalbond KNVB gaat kijken of de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie in de zomer afgemaakt kunnen worden. De Europese voetbalbond UEFA heeft er bij alle landen sterk op aangedrongen om de nationale competities af te ronden.

De UEFA maakte woensdagmiddag in een conferencecall met alle 55 nationale bonden zijn standpunt duidelijk over de problemen op de voetbalkalender.

"Hierbij is aangegeven dat alle competities in Europa voor 3 augustus moeten zijn afgerond. Dit houdt in dat er in de tweede helft van juni zal moeten worden gestart met hervatting van de competitie", meldt de KNVB in een verklaring.

"Daarbij blijft voor ons het belang van de nationale gezondheid het uitgangspunt, inclusief die van onze voetballers, trainers, supporters en scheidsrechters. We gaan hoe dan ook pas voetballen als het volgens het RIVM veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en vooral nu."

Ajax gaat met nog negen duels te gaan aan kop in de Eredivisie, met evenveel punten als AZ. (Foto: Pro Shots)

Eredivisie ligt in ieder geval stil tot 1 juni

Bijna alle Europese competities liggen al enige tijd stil door de coronacrisis. In de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zal er in ieder geval tot 1 juni niet gevoetbald worden.

De KNVB werkte de afgelopen weken aan drie scenario's: de competities (eventueel zonder publiek) uitspelen voor 30 juni, na 30 juni of schrappen. De eerste optie is afgevallen, maar de tweede optie is na de vergadering van de UEFA een stuk realistischer geworden.

"We gaan met alle betrokkenen in breed overleg over eventuele hervatting van de competitie", aldus de KNVB. "Daarbij zullen de bevindingen en adviezen van RIVM en overheid zoals altijd leidend blijven. Over de precieze speeldata valt nog niets te zeggen."

Ook de derde optie - het definitief stopzetten van de competities - ligt nog op tafel. "Op dit moment worden alle consequenties, bijvoorbeeld de financiële impact hiervan, in beeld gebracht", meldt de KNVB.

In eerste instantie had de UEFA 1 juli genoemd als uiterste datum voor de afronding van de competities, omdat dan veel contracten van spelers aflopen. De UEFA zal half april tijdens een vergadering verder praten over de problemen rond de contracten.

Alle interlands van juni verplaatst

Om ruimte op de kalender te maken, heeft de UEFA alle interlands van mei en juni tot nader order verplaatst.

Dat betekent dat de vriendschappelijke duels van de Oranjevrouwen met België (5 juni) en Noorwegen (9 juni) niet doorgaan, net als de oefenwedstrijden van de Nederlandse mannen tegen Griekenland (28 mei) en Wales (6 juni) en de play-offs van de EK-kwalificatie.

Het EK werd twee weken geleden al met een jaar verplaatst naar de zomer van 2021.

