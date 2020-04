De beslissing van de KNVB om het amateurvoetbal dit seizoen definitief te staken, is hard aangekomen bij Sparta Nijkerk. De ploeg stond het hele seizoen aan kop in de Derde Divisie en leek voor het eerst sinds 2015 terug te keren op het hoogste niveau, maar de Tweede Divisie blijft voor minstens een jaar buiten bereik.

Trainer Eric Speelziek zat dinsdagavond rustig een film te kijken, maar werd gestoord door een stroom van appjes op zijn telefoon. De geboren Edenaar wist al snel hoe laat het was na het lezen van de eenduidige berichten: het seizoen wordt niet meer hervat en er komt geen eindstand. Weg seizoen, weg titeldroom.

"Ik denk dat ik die avond iets van honderd berichtjes heb gehad", zegt Speelziek woensdag in gesprek met NU.nl. "De film heb ik niet meer afgekeken, dus misschien doe ik vanavond een nieuwe poging. Natuurlijk zijn er veel ergere dingen dan dit besluit van de KNVB, maar ik heb het er wel moeilijk mee. De teleurstelling is enorm."

Het is niet overdreven om te zeggen dat Sparta Nijkerk aan een droomseizoen bezig was. De formatie van Speelziek dwong vorig seizoen promotie naar de Derde Divisie af en hoopte dit seizoen vooral niet te degraderen, maar de strijd om handhaving veranderde al snel in de strijd om het kampioenschap.

"We hebben alle 22 duels dit seizoen bovenaan gestaan", onderstreept Speelziek, sinds de zomer van 2018 trainer van Sparta Nijkerk. "Met de promotie van vorig seizoen en onze goede prestaties in het toernooi om de TOTO KNVB Beker (NAC Breda was in de tweede ronde pas na verlenging te sterk, red.) in ons achterhoofd, hebben we een sensationeel goed 2019 gehad."

Sparta Nijkerk werd pas na verlenging uitgeschakeld door NAC Breda. (Foto: Pro Shots)

Speelziek hoopte op een scenario als in België

Juist daarom komt de beslissing van de KNVB extra hard aan bij Sparta Nijkerk, waar het verlangen naar de Tweede Divisie door het sterke seizoen alsmaar groter werd. Speelziek voelde zich bovendien gesterkt door de situatie in België, waar de huidige standen in het amateurvoetbal als eindstanden worden gezien.

"Ik had erop gehoopt en er misschien ook wel op gerekend dat de KNVB hetzelfde zou doen als de Belgische voetbalbond. Geen enkele beslissing was waarschijnlijk goed geweest, maar ze hebben nu voor de makkelijke oplossing gekozen. Het druist een beetje tegen mijn gevoel als sportman in."

"Wij worden hoe dan ook geen kampioen, maar er zijn nog apartere situaties", vervolgt Speelziek. "Achilles '29 pakte in twintig duels één punt, maar speelt volgend seizoen wel weer in de hoofdklasse. OSS'20 stond een straatlengte voor in de Derde Divisie en promoveert niet. De KNVB heeft een beslissing genomen die niet strookt met de gedachte van een sportman."

Bij Sparta Nijkerk moet de teleurstelling de komende maanden worden omgezet in strijdlust. Iets wat nog wel tijd nodig heeft. "Je kunt alles in perspectief plaatsen, maar dit voelt een beetje als een anticlimax. Veel spelers zijn boos of teleurgesteld. Nu moeten we het volgend seizoen maar proberen. Eén ding is zeker: het geweldige gevoel van dit ijzersterke jaar kan niemand ons afpakken."