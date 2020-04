Pape Diouf, de voormalige voorzitter van Olympique Marseille, is dinsdag op 68-jarige leeftijd overleden. De Senegalees was onlangs besmet geraakt met het coronavirus en lag sindsdien in een ziekenhuis in zijn geboorteland.

"Met veel verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Pape. Hij zal altijd in onze harten voortleven als een van de grootste vakmensen uit de geschiedenis van de club", schreef Olympique Marseille dinsdagavond op Twitter.

Diouf werd in 2005 door de Franse club aangesteld als voorzitter en vervulde die rol tot de zomer van 2009. Voordat hij bij Marseille als bestuurder aan de slag ging, werkte Diouf als sportjournalist.

Daarnaast was hij een tijdje actief als zaakwaarnemer. Zo had de Senegalees onder anderen Basile Boli, Samir Nasri en Didier Drogba onder zijn hoede.

"Het leven van Pape Diouf stond altijd in teken van voetbal", schrijft de Franse competitieorganisator LFP. "Hij zal worden herinnerd als een charismatische en een gepassioneerde bestuurder. Op dit immens verdrietige moment brengen we onze condoleances over over zijn familie en naasten."

