Pepe Reina is opgelucht dat hij langzaam de oude begint te worden, nadat hij een kleine twee weken geleden het coronavirus opliep. De 37-jarige doelman van Aston Villa zegt dat hij door een loodzware periode ging en benadrukt nog maar eens hoe ernstig het virus is.

"Na de eerste symptomen was ik vooral heel erg moe. Daarnaast had ik koorts, een droge hoest en hoofdpijn die nooit meer weg is gegaan. Ik voelde gewoon continu vermoeidheid", zegt Reina in gesprek met het Italiaanse Corriere Dello Sport.

"Het moeilijkste was toen ik merkte dat ik ademhalingsproblemen had. Voor 25 minuten kreeg ik geen zuurstof meer binnen. Dat was ook het enige moment dat ik echt bang was. Eindeloze minuten van angst, alsof mijn keel zich plotseling dichtkneep."

Reina maakte ruim een week geleden bekend dat hij vermoedens had met het COVID-19-virus besmet te zijn. De Spanjaard, die de rest van het seizoen door Aston Villa van AC Milan wordt gehuurd, prijst zich gelukkig dat hij in een groot thuis woont met een tuin.

"Mijn vrouw, onze vijf kinderen en schoonouders wonen hier ook. Eenzaamheid heeft geen toegang tot mijn huis, al heb ik de eerste week natuurlijk in isolatie gezeten. De eerste zes of acht dagen sloot ik mezelf op in mijn kamer. Eigenlijk ben ik de strijd met het coronavirus nu pas aan het winnen."

De ervaren Reina is sinds zijn komst bij Aston Villa in januari verzekerd van een basisplaats, maar het is de vraag hoeveel wedstrijden hij nog zal spelen. De Premier League ligt tot in ieder geval 30 april stil vanwege de uitbraak van het coronavirus.

