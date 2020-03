De internationale spelersvakbond FIFPro kan er niet over uit dat er ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus nog gewoon wordt gevoetbald in Wit-Rusland. De organisatie zegt dat het indruist tegen het gezond verstand.

Terwijl in heel Europa de competities vanwege het COVID-19-virus noodgedwongen werden stilgelegd, ging in Wit-Rusland deze maand juist een nieuw seizoen van start. Ook komend weekend staat er weer een volledige speelronde op het programma, waarbij zelfs publiek aanwezig is.

"Dat is eerlijk gezegd niet te bevatten", zegt Jonas Bär-Hoffmann, secretaris-generaal van FIFPro, dinsdag tegen de BBC. "We willen graag dat er in Wit-Rusland dezelfde voorzorgsmaatregelen worden genomen als in de andere landen."

De Duitser zegt veel bezorgde reacties te hebben ontvangen van spelers die in de Wit-Russische competitie actief zijn. "Het druist in tegen het gezond verstand om de competitie niet stil te leggen. We zullen dan ook blijven lobbyen."

De oproep is waarschijnlijk aan dovemansoren gericht. President Alexander Lukashenko grapte onlangs dat mensen maar meer wodka moeten drinken om het virus af te wenden.

FIFPro hoopt over eensgezinde afspraak over contracten

Intussen laten de landen waar het voetbal momenteel wel stilligt de hoop om het seizoen alsnog uit te kunnen spelen niet varen. Dat zal dan waarschijnlijk niet lukken vóór 30 juni, wanneer veel spelerscontracten aflopen.

Een ingewikkelde situatie, beaamt Hoffmann. Hij ziet graag dat clubs in harmonie tot een oplossing komen en verbintenissen daardoor nog even laten doorlopen.

"Je zou kunnen zeggen dat het in de geest van een contract is dat het pas eindigt als het seizoen erop zit en dat een nieuw contract pas ingaat bij de start van een nieuw seizoen."

Hoffmann snapt wel dat het lastig wordt om spelers die al hebben getekend bij een nieuwe club (zoals Hakim Ziyech, red) te verbieden om weg te gaan. "Er zijn juridische obstakels, maar we willen in ieder geval voorkomen dat de ene speler langer bij zijn club blijft en de andere niet."

