Vitesse is met de eigenaar van GelreDome, Michael van de Kuit, in conclaaf over de huursom voor het stadion. De Arnhemse club is als gevolg van de coronacrisis in de problemen gekomen, maar moet gewoon aan de financiële verplichtingen voldoen.

Van de Kuit zegt dinsdag tegen Quote een brief te hebben ontvangen van Vitesse-directeur Pascal van Wijk. Deze stelt daarin dat zijn club "ongekend hard" is geraakt door de huidige situatie en dat niet mag worden verlangd dat onverminderd aan de financiële verplichtingen wordt voldaan.

"Wel de spelers en het management betalen, maar niet het stadion?", vraagt de eigenaar van vastgoedbedrijf Nedstede zich af. "Dat gaat niet." Volgens hem moet Vitesse maar aankloppen bij eigenaar Valeriy Oyf. "Laat die Russische miljardair van ze maar even bijstorten."

Van de Kuit gaf eerder aan jaarlijks een huursom van 1,8 miljoen euro van Vitesse te ontvangen. De kans lijkt klein dat hij water bij de wijn zal doen. "Iedereen roept niet te gaan betalen, kwijtschelding te willen of opschortingen. Maar toen het de huurders goed ging, kregen de ondernemers ook niets extra, toch?", zegt Van de Kuit, die wel aangeeft met alle huurders in gesprek te zijn.

Vitesse lijkt niet de enige Nederlandse club te zijn die door de coronacrisis en het daardoor noodgedwongen stilleggen van de competities in de financiële problemen is gekomen. De KNVB maakte eerder dinsdag bekend gesprekken te voeren met ING en de Eredivisie CV over een op te zetten noodfonds.