De Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie afmaken wordt door de mededeling van het kabinet dinsdag dat het betaald voetbal in Nederland door de coronacrisis nog zeker tot 1 juni stilligt steeds moeilijker. De competities lijken afhankelijk van de UEFA.

De KNVB hield tot dinsdag met drie scenario's rekening wat betreft dit seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie: de competities (eventueel zonder publiek) uitspelen voor 30 juni, na 30 juni of schrappen, wat inmiddels al is gebeurd in het amateurvoetbal. Daar zal geen sprake zijn van kampioenschappen, promotie en degradatie.

Dat eerste scenario, de competities uitspelen voor 30 juni, is nu haast onmogelijk. Er moeten in de Eredivisie acht speelrondes en de inhaalduels FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord worden afgewerkt en in de Keuken Kampioen Divisie negen speelrondes, iets wat dan zou moeten gebeuren binnen een maand. Bovendien staan er daarna ook nog play-offs voor promotie/degradatie en Europees voetbal op de planning.

Bovendien is het maar de vraag of de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voor 1 juni alweer mogen trainen. Alle sportcomplexen moeten tot zeker 28 april op slot en de kans is groot dat die termijn wordt verlengd gezien de cijfers die er in Nederland zijn gemoeid met het coronavirus. Clubs hebben al aangegeven minimaal een paar weken nodig te hebben om wedstrijdfit te raken.

14 Video Rutte: 'Betaald voetbal ligt stil tot 1 juni'

Competities uitspelen na 30 juni realistische optie

Het tweede scenario, de competities uitspelen na 30 juni, is een realistische optie, maar dat hangt af van de UEFA. Van veel spelers loopt op 1 juli het contract af, waardoor de Europese voetbalbond een regeling zou moeten treffen dat die worden verlengd tot het einde van de competities in de zomermaanden.

Veel landen zijn daar voorstander van gezien de financiële gevolgen als het seizoen wordt afgebroken. Ook de topcompetities, zoals de Premier League, La Liga, Bundesliga en Serie A, zijn tot nader order stopgezet en dus is het aannemelijk dat het ook hen niet lukt om het seizoen voor 1 juli af te ronden.

De UEFA zorgt woensdag misschien al voor de nodige duidelijkheid. Zij bespreken dan in een videogesprek met alle 55 aangesloten landen wat er moet gebeuren met alle competities, spelerscontracten en transfers. Twee werkgroepen hebben daar de afgelopen tijd onderzoek naar gedaan.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern München was maandag duidelijk over wat er in zijn ogen moet gebeuren. "We moeten het seizoen sowieso afmaken, desnoods in september. Niet alleen vanwege de sportieve rechtvaardigheid, maar ook om de economische schade zo klein mogelijk te houden."

