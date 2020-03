De FIFA is bereid om clubs die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen komen te hulp te schieten. De wereldvoetbalbond stelt momenteel een plan op, waarvan de details nog verder ingevuld moeten worden.

De FIFA heeft financiële reserves van naar verluidt circa 2,4 miljard euro en ziet het daarom als een morele verplichting om de acute problemen te verlichten.

"Deze situatie dreigt competities, clubs en andere voetbalorganisaties op alle niveaus ernstig te verstoren", zegt een woordvoerder van de FIFA dinsdag tegen persbureau Reuters. "Het is de verwachting dat in veel delen van de wereld mannen en vrouwen die actief zijn in het voetbal in de problemen gaan komen."

Over de wijze waarop de FIFA de hulp exact gaat regelen, moet nog worden besloten. Deze week vindt overleg plaats tussen de wereldvoetbalbond, de aangesloten voetbalbonden, de continentale federaties en andere belanghebbenden.

Eerder vandaag werd al bekend dat ook de KNVB bezig is met het opzetten van een noodfonds voor in de problemen gekomen clubs. Daarover vinden gesprekken plaats met de ING en de Eredivisie CV.

Door de uitbraak van het COVID-19-virus is het voetbal in bijna heel de wereld tot stilstand gekomen. Het Europees kampioenschap is al verschoven naar volgend jaar, terwijl het nog maar de vraag is of de nationale competities dit seizoen uitgespeeld kunnen worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.