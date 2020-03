De KNVB is in gesprek met ING en de Eredivisie CV (ECV) over het opzetten van een noodfonds om voetbalclubs te helpen die in de financiële problemen komen door de coronacrisis.

Een woordvoerder van de KNVB kan dinsdag tegenover NU.nl niet uitweiden over de details van het noodfonds. Volgens het AD gaan de gesprekken op dit moment over de Eredivisie, maar is de verwachting dat de rest volgt.

Het voetbal in Nederland ligt nog tot zeker 6 april stil vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar de verwachting is dat het kabinet dinsdagavond verdere maatregelen gaat nemen en dat de competities voorlopig niet kunnen worden hervat.

ING is al sinds 1996 de hoofdsponsor van de KNVB. De bank ondersteunt op die manier het Nederlands elftal, de Oranjevrouwen, het amateurvoetbal en het G-voetbal, maar wellicht geldt dat dus binnenkort ook voor de Eredivisie.

Veel clubs hebben werktijdverkorting aangevraagd

Er heeft nog geen enkele club in Nederland aangegeven het niet meer te redden in financieel opzicht, maar velen, waaronder PSV, hebben wel werktijdverkorting aangevraagd, waardoor er geen gedwongen ontslagen hoeven te vallen onder het personeel.

De KNVB houdt met drie scenario's rekening wat betreft dit seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie: de competities uitspelen voor 30 juni, na 30 juni (waarbij toestemming nodig is van de UEFA) of schrappen.

In verschillende buitenlandse competities is er al gebruik gemaakt van een noodfonds. Zo heeft bijvoorbeeld de Spaanse voetbalbond RFEF liefst 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor clubs die het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

