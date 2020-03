De organisatie van de Bundesliga heeft dinsdag besloten om ook in april geen wedstrijden te laten spelen. Het betekent dat de voetballoze periode in Duitsland in ieder geval vier speelrondes langer duurt. De competitie lag al stil tot 3 april.

Verder maakte Bundesliga-baas Christian Seifert bekend dat er nog altijd naar gestreefd wordt om de competitie in juni af te maken. Daarbij wordt gedacht aan wedstrijden zonder publiek.

Volgens Seifert is er veel aan gelegen om het seizoen af te maken. Hij stelde op een persconferentie dat de financiële schade op die manier nog enigszins beperkt kan worden.

Woensdag komt de UEFA bijeen om te overleggen wat er met alle Europese competities moet gebeuren. Voorzitter Aleksander Ceferin heeft al laten weten dat het een optie is om het volledige seizoen te schrappen.

Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge ziet daar niets in, zo zei hij maandagavond voorafgaand aan het topoverleg in Duitsland. Hij wil het seizoen desnoods in september afmaken en in de winter pas aan het nieuwe seizoen beginnen.

Na 25 wedstrijden is Bayern koploper in de Bundesliga. 'Der Rekordmeister' heeft een voorsprong van vier punten op achtervolger Borussia Dortmund.

