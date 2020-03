Ajax heeft de aflopende contracten van Klaas-Jan Huntelaar, Ryan Babel, Bruno Varela en Abdelhak Nouri formeel opgezegd. De regerend landskampioen voldoet daarmee aan verplichtingen in de cao-bepalingen.

Met de 36-jarige Huntelaar, bezig aan zijn tweede periode bij Ajax, stond al de afspraak om op een later moment om de tafel te gaan over zijn toekomst, benadrukt een woordvoerder tegenover NU.nl.

Strikt gezien is Ajax bij huurlingen Babel (Galatasaray) en Varela (Benfica) niet verplicht om de verbintenis formeel op te zeggen, maar de club heeft dat wel gedaan. Ook over dat duo zal later een definitieve beslissing worden genomen.

De 22-jarige Nouri liep in de zomer van 2017 blijvende hersenschade over aan hartritmestoornissen. Onlangs maakte zijn familie in De Wereld Draait Door bekend dat hij inmiddels thuis wordt verzorgd.

Veel Eredivisie-clubs zegden in de afgelopen dagen contracten op die tot en met 30 juni lopen. Officieel hoeft dat alleen voor verbintenissen die al eens verlengd zijn, maar Ajax heeft ervoor gekozen om alle aflopende contracten formeel op te zeggen.