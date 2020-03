FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft maandag in een radio-interview benadrukt dat er geen wrijving is tussen de spelers en het bestuur. In Spaanse media deden verhalen de ronde dat salarisverlaging voor wat onrust zorgde.

Onlangs werden de lonen van de spelers vanwege de coronacrisis met 70 procent verlaagd. Dat zou tegen de zin van de spelers zijn geweest, maar volgens Bartomeu is dat niet waar.

"Ze hebben nooit geweigerd om salaris in te leveren. De intentie was er altijd. Bij een bijeenkomst op 20 maart hebben ze direct toegezegd te zullen helpen", zei de voorzitter bij Catalunya Ràdio.

"De hele samenleving staat onder druk en er zijn mensen geweest die dingen hebben gezegd zonder van de hoed en de rand te weten. Het zij zo. Het ging over iets dat geen thema was."

De spelers, onder wie Lionel Messi en Frenkie de Jong, lieten maandag in een gezamenlijke verklaring al weten dat er geen sprake was van een intern geschil. Ze lieten ook weten zich te verbazen over een deel van de clubleiding, die zou hebben geprobeerd de selectie in een kwaad daglicht te zetten.

Naast hun salarisvermindering van 70 procent leveren de spelers van Barcelona een extra financiële bijdrage die ten goede komt aan medewerkers van de club.

