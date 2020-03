Newcastle United heeft als eerste Premier League-club drastisch ingegrepen vanwege de coronacrisis. Het personeel van 'The Magpies' is met verlof gestuurd.

Volgens diverse Britse media, die een mail van directeur Lee Charnley hebben ingezien, is de maatregel noodzakelijk om het voortbestaan van de club te garanderen.

Door het verlof komt het personeel, dat komende maand nog volledig betaald krijgt, in aanmerking voor een uitkering van de Engelse overheid. In de komende weken bekijkt Newcastle United de situatie opnieuw. De spelers, onder wie Jetro Willems, krijgen voorlopig wél doorbetaald.

Eerder namen enkele kleinere Engelse clubs al dezelfde maatregel, maar in de Premier League is Newcastle de eerste die flink bezuinigt op het personeel.

Onlangs trok de English Football League (EFL), de overkoepelende organisatie van het Engelse profvoetbal, 53 miljoen euro uit voor noodlijdende clubs. Het is niet duidelijk of Newcastle in aanmerking komt voor een deel van dat bedrag.

