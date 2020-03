Newcastle United heeft als eerste Premier League-club drastisch ingegrepen vanwege de coronacrisis. Het personeel van 'The Magpies' is met verlof gestuurd. Bij Tottenham Hotspur wordt van 550 medewerkers 20 procent van het salaris ingehouden.

Volgens diverse Britse media, die een mail van Newcastle United-directeur Lee Charnley hebben ingezien, is de maatregel noodzakelijk om het voortbestaan van de club te garanderen.

Door het verlof komt het personeel, dat komende maand nog volledig betaald krijgt, in aanmerking voor een uitkering van de Engelse overheid. In de komende weken bekijkt Newcastle United de situatie opnieuw. De spelers, onder wie Jetro Willems, krijgen voorlopig wél doorbetaald.

Eerder namen enkele kleinere Engelse clubs al dezelfde maatregel, maar in de Premier League is Newcastle de eerste die op deze manier bezuinigt op het personeel.

Tottenham snijdt in salarissen

Ook Tottenham Hotspur voert een bezuinigingsmaatregel door. De Londense club houdt 20 procent van het salaris in van alle niet-voetballende medewerkers. Dat schrijft Tottenham-voorzitter Daniel Levy dinsdag in een open brief op de site van zijn club.

"In de afgelopen dagen hebben we de grote clubs als Barcelona, Bayern München en Juventus al heftige stappen zien ondernemen om de kosten te verlagen", aldus Levy.

"En gisteren hebben wij zelf de moeilijke beslissing genomen om ter bescherming van onze banen het salaris van alle 550 niet-voetballende bestuurders en medewerkers met 20 procent te verlagen. Waar nodig zullen we in april ook gebruikmaken van een verlofregeling."

Onlangs trok de English Football League (EFL), de overkoepelende organisatie van het Engelse profvoetbal, 53 miljoen euro uit voor noodlijdende clubs. Het is niet duidelijk of Newcastle en Tottenham in aanmerking komen voor een deel van dat bedrag.

