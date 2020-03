Er is Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge veel aan gelegen om het voetbalseizoen ondanks de coronacrisis af te maken. De baas van de Duitse topclub wil desnoods doorgaan tot september en het nieuwe seizoen in de winter laten beginnen.

"Als het gezien de gezondheidsrisico's en het politieke aspect niet anders kan, zouden we dat scenario moeten toepassen", zei Rummenigge maandagavond in Frankfurt tegen persbureau DPA.

"We moeten het seizoen sowieso afmaken. Niet alleen vanwege de sportieve rechtvaardigheid, maar natuurlijk ook om de economische schade zo klein mogelijk te houden. Ook Bayern krijgt het financieel moeilijk als er lang niet gevoetbald wordt."

Vanwege het COVID-19-virus is vooralsnog onduidelijk of de Europese competities kunnen worden afgemaakt. Eerder op maandag werd bekend dat de de UEFA zich woensdag over de kwestie buigt.

De Bundesliga vergadert dinsdag in Frankfurt over de situatie, maar is net als alle andere competities uiteindelijk afhankelijk van wat de UEFA besluit. Twee werkgroepen van de Europese voetbalbond hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan.

Bayern gaat na 25 speelrondes aan kop in de Bundesliga. 'Der Rekordmeister' heeft vier punten voorsprong op concurrent Borussia Dortmund.

