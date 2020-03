Erik ten Hag is van plan om binnenkort via een videogesprek een gezamenlijke training af te werken met Ajax. De trainer wil zo creatief mogelijk omgaan met de complexe situatie rond het coronavirus.

"Ik heb het elders al gezien. We zouden graag met alle spelers samen een training willen doen. Dat kan weliswaar geen voetbal zijn, maar bijvoorbeeld fietsen", zegt Ten Hag op de website van Ajax.

"We moeten hier onze weg in vinden. We hebben van begin af aan onze spelers een programma, supplementen en faciliteiten gegeven in de vorm van een fiets, zodat ze kunnen blijven trainen. Toch mis je het onderlinge contact."

Ten Hag bekommert zich in deze tijd extra om de buitenlandse Ajax-spelers. "Voor de Nederlandse spelers is hun familie veelal in de buurt, al kunnen wij ook geen fysiek contact hebben. Maar het voelt in ieder geval dichterbij. Voor de buitenlandse spelers is het letterlijk een isolement."

Veltman herstelt voorspoedig

Van de geblesseerde Ajax-spelers staat Joël Veltman er volgens Ten Hag het best voor. De verdediger heeft een zware knieblessure en zit in de laatste fase van zijn herstel.

"Hij heeft goed kunnen trainen en als we weer mogen beginnen met de groepstraining, verwacht ik dat hij weer kan gaan instromen. Met David Neres en Noussair Mazraoui moeten we nog even afwachten."

Ten Hag kijkt enorm uit naar het moment dat hij weer op het veld kan trainen met Ajax. "De spelers hunkeren ernaar, dat merk ik aan ze. Maar het is zoals het is, we zullen het moeten accepteren."

