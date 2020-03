MSK Zilina lijkt de eerste voetbalclub te worden die de coronacrisis niet te boven komt. De zevenvoudig landskampioen van Slowakije heeft maandag faillissement aangevraagd.

In een verklaring meldt Zilina dat de salarissen van de medewerkers niet meer betaald kunnen worden en dat de spelers van het eerste elftal niet echt bereid zijn om een deel van hun inkomen in te leveren.

Zilina, dat het budget voornamelijk afstemde op uitgaande transfers, verkocht eind januari spits Róbert Bozeník nog voor ruim 4 miljoen euro aan Feyenoord. Dat bedrag is echter nog niet volledig binnen.

Bovendien verwacht de in 1908 opgerichte club, die in 2017 voor het laatst kampioen werd, dat het komende zomer vrijwel geen inkomsten uit transfers haalt. Het faillissement is per 1 april aangevraagd, al wordt mogelijk nog een doorstart gemaakt.

Op 6 november 2008 stond MSK Zilina in Amsterdam tegenover Ajax. (Foto: Pro Shots)

Zilina trof Ajax en FC Utrecht

MSK Zilina strandde in de voorbije jaren vaak in de voorrondes van de grote Europese clubtoernooien, al werd in het seizoen 2010/2011 de groepsfase van de Champions League gehaald.

Twee seizoenen eerder was Zilina een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de UEFA Cup. De wedstrijd in Amsterdam - alle tegenstanders in de poule troffen elkaar niet twee, maar één keer - eindigde in 1-0 door een treffer van Luis Suárez.

In het seizoen 2003/2004 was Zilina over twee wedstrijden kansloos tegen FC Utrecht in de eerste UEFA Cup-ronde. De Utrechters wonnen thuis met 2-0 en waren in Slowakije met 0-4 te sterk.

