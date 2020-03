PEC Zwolle gaat na dit seizoen niet verder met Lennart Thy. Het aflopende contract van de Duitse spits is maandag formeel opgezegd en wordt niet verlengd. Aanvoerder en clubicoon Bram van Polen, die eveneens een aflopende verbintenis heeft, is nog in gesprek met de nummer vijftien van de Eredivisie.

De 28-jarige Thy is niet de enige die transfervrij vertrekt bij PEC. Ook middenvelders Rick Dekker en Jarni Koorman en aanvaller Stanley Elbers krijgen geen nieuwe verbintenis. Verdediger Thomas Lam tekende voor een jaar bij.

Thy tekende in januari 2019 bij PEC, dat hem transfervrij overnam van het Turkse Erzurumspor. In Zwolle kwam de oud-speler van VVV-Venlo tot zeventien doelpunten in 43 officiële wedstrijden.

In de gesprekken met aanvoerder Van Polen is contractverlenging de intentie. De 34-jarige verdediger speelt al sinds de zomer van 2007 in Zwolle en is na ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels de meest clubtrouwe Eredivisie-speler.

Eredivisie-clubs zijn in deze periode verplicht om aflopende contracten formeel op te zeggen. Dat hoeft niet te betekenen dat de samenwerking met een speler ten einde is, al is dat in het geval van onder anderen Thy dus wel zo.

Eerder op maandag kwamen ook Willem II, sc Heerenveen, FC Groningen en VVV-Venlo met nieuws over contracten. Bij Willem II tekende Damil Dankerlui bij tot medio 2021.