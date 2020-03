De transfermarkt in het voetbal gaat er komende zomer heel anders uitzien dan gebruikelijk. In de vanwege de coronacrisis onzekere periode zullen grote transfersommen vermoedelijk niet aan de orde zijn.

"De tv-rechten hangen als een zwaard van Damocles boven de voetbalwereld", zegt Louis Laros, zaakwaarnemer namens de VVCS, de organisatie die de belangen behartig voor spelers bij cao-onderhandelingen en contractbesprekingen.

"In Nederland is het gelukkig anders geregeld, maar in bijvoorbeeld Engeland, Spanje en Duitsland is het zo dat de tv-rechten alleen uitbetaald worden als de wedstrijden ook daadwerkelijk gespeeld worden. Bij clubs uit die landen vormen de tv-rechten het grootste deel van de inkomsten op de begroting. Dan zou het echt veel impact hebben als die opeens wegvallen."

Daar is zijn collega-zaakwaarnemer Revien Kanhai van Forza Sports Group het roerend mee eens. "Veel clubs hebben geen financiële reserves, terwijl dit wel een basisregel is voor een gezonde bedrijfsvoering. Ze hebben er nooit aan gedacht dat zoiets als dit kon gebeuren. Als de wedstrijden niet gespeeld worden, dan moeten ze opeens een deel terugbetalen, terwijl ze dat al lang hebben uitgegeven."

Zaakwaarnemer Louis Laros (rechts) met technisch directeur Joris Mathijsen en verdediger Freek Heerkens van Willem II. (Foto: Pro Shots)

Hoge transfersommen voorlopig verleden tijd

Dat zal onherroepelijk gevolgen hebben voor de transfermarkt, waar de bomen de laatste jaren tot in de hemel leken te groeien. In de zomer van 2017 verruilde Neymar FC Barcelona voor een recordbedrag van 222 miljoen euro voor Paris Saint-Germain en diverse andere spelers werden voor ruim 100 miljoen verkocht. Die bedragen verwachten Laros en Kanhai in de komende transferperiode niet te zien.

"Voetbal is een onderdeel van de wereldeconomie, je zult in allerlei markten zien dat er voorlopig minder uitgegeven zal worden", voorspelt Kanhai. "Kijk maar naar de internationale beurzen, daar zijn grote verliezen zichtbaar. Het vertrouwen in de economie is niet groot op het moment. Iedereen is geschrokken van de COVID-19-pandemie, dat is in de voetbalwereld niet anders."

Kanhai verwacht dat de hoge transfersommen op termijn weer terug zullen keren. "De markt gaat zich vanzelf weer stabiliseren. Dat gaat alleen even duren, het is moeilijk in te schatten hoelang."

"De clubs leven in onzekere tijden", valt Laros hem bij. "En de spelers hebben daar echt wel begrip voor. Deze situatie is voor niemand leuk, maar het is even niet anders."

Revien Kanhai. (Foto: Forza Sports Group)

'Collectief afspraken maken over voetbal na 30 juni'

Bij het voetbalagentschap van Kanhai is een speciaal team opgericht dat dagelijks de mogelijke gevolgen van de coronacrisis in kaart brengt voor zijn cliënten. "We hebben spelers in zestien verschillende landen en overal is de situatie anders. Dat kan gevolgen hebben voor toekomstige deals in de aankomende zeer onzekere transferwindow", vertelt hij.

"Juist nu moeten we scherp zijn. Afgelopen weekend hebben we met Wessel Dammers naar FC Groningen onze eerste transfer in het coronatijdperk afgerond, en er zijn er nog diverse gaande."

Laros heeft het de laatste weken minder druk dan voorheen. "Bij de clubs staat alles on hold. Ze wachten af hoe dit zich gaat ontwikkelen. Niemand weet nu of de competitie volgend seizoen op tijd kan beginnen, en dat is natuurlijk belangrijk als je seizoenkaarten of skyboxen wilt verkopen en als je met een nieuwe sponsor onderhandelt."

Spelers en clubs hopen dat het huidige seizoen nog uitgespeeld kan worden, al is de kans groot dat de laatste wedstrijden pas na 30 juni gespeeld zullen worden. Die datum is belangrijk, want dan lopen veel contracten af.

"Iedereen kent natuurlijk het verhaal van Hakim Ziyech, die op 1 juli officieel van Ajax naar Chelsea gaat, en zo zijn er natuurlijk meer spelers", zegt Laros. "Hier moeten echt collectief afspraken over gemaakt worden, de regels zullen in alle landen hetzelfde moeten zijn als we de competitie willen verlengen."

'Misschien verstandiger om seizoen te stoppen'

Kanhai is onderdeel van een taskforce die met de FIFA in contact staat over de huidige situatie. "Mijn gevoel is dat de FIFA elke bond afzonderlijk gaat laten bepalen of de competitie uitgespeeld kan worden, natuurlijk afhankelijk van de richtlijnen van de landelijke overheden. 30 juni als einddatum lijkt nu al lastig haalbaar gezien de ontwikkeling van het virus wereldwijd."

"Als alle landen en overkoepelende organisaties zich eraan conformeren om het seizoen langer te laten duren, dan zal álles op moeten schuiven. Ook bijvoorbeeld de start van het nieuwe seizoen, de vele aflopende contracten op 30 juni en de transferdeadline van 31 augustus", zegt Kanhai.

"Maar je moet je ook afvragen of dat haalbaar is. Misschien is het verstandiger om het seizoen te stoppen en volgend seizoen pas weer te beginnen, ondanks de tv-rechten."

