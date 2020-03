De Europese voetbalbond UEFA komt woensdag in een videogesprek bijeen om te praten over wat er met alle competities, spelerscontracten en transfers moet gebeuren. Het Europese voetbal bevindt zich vanwege het coronavirus in een complexe situatie.

De UEFA en alle 55 aangesloten landen bespreken onder meer de bevindingen van twee werkgroepen, die zich de afgelopen tijd bogen over het al dan niet uitspelen van de stilgelegde competities.

Tot dusver is het streven van de UEFA om het seizoen vóór 30 juni te laten eindigen, maar dat lijkt inmiddels een lastig verhaal. Mogelijk wordt de deadline verschoven. Het is nog niet duidelijk of er woensdag direct knopen worden doorgehakt.

Als de deadline wordt verplaatst, dan vormen alle aflopende contracten van spelers een probleem; de verbintenissen verlopen op 30 juni. Bovendien heeft een aantal spelers al getekend voor een zomerse transfer.

De Nederlandse Eredivisie is een van de competities die afhankelijk is van wat de UEFA besluit. Zaterdag liet UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica weten dat het schrappen van het huidige seizoen een optie is.

