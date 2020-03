Daishawn Redan heeft maandag spijt betuigd nadat zaterdag een video was verschenen waarin de FC Groningen-spits zich niet aan de coronarichtlijnen van de overheid hield. Hij doneert een geldbedrag aan een supportersinitiatief in de strijd tegen COVID-19.

In een video op sociale media was te zien dat Redan met enkele anderen, onder wie Ajax-aanvaller Quincy Promes, op een pleintje in Amsterdam voetbalde. Ze hielden daarbij niet de voorgeschreven 1,5 meter afstand.

"Daishawn was zeer schuldbewust", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus, die maandag met de negentienjarige aanvaller sprak. "Hij heeft een domme fout gemaakt en hiervoor zijn oprechte excuses aangeboden richting de club, zijn medespelers, staf, supporters en alle mensen die zich hebben gestoord aan zijn gedrag."

Volgens Fledderus is de zaak nu afgedaan. "Wij hebben zijn excuses geaccepteerd en steunen zijn donatie aan het supportersinitiatief voor het schenden van gemaakte afspraken."

In tegenstelling tot FC Groningen zal Ajax zich niet uitlaten over het veelbesproken filmpje. Een woordvoerder van de Amsterdammers zegt tegen NU.nl dat het voorval intern met Promes zal worden besproken.

1 Video Redan en Promes te zien op kunstgrasveldje in Amsterdam

Redan schond ook teamafspraken FC Groningen

FC Groningen maakte de uitkomst het onderhoud met Redan wél openbaar, ook vanwege de grote sociale impact van het coronavirus. "Zeker in deze periode wordt iedereen gevraagd discipline te houden. Er worden overheidsmaatregelen getroffen tegen het coronavirus en daar moeten wij ons aan houden", zegt Fledderus.

Daarnaast had FC Groningen zijn spelers opgedragen om in de provincie te blijven tijdens de COVID-19-pandemie. Fledderus: "Door te gaan voetballen op een pleintje in Amsterdam met vrienden, heeft Daishawn onze teamafspraken geschonden."

Het is onbekend welk bedrag Redan doneert. Zijn bijdrage gaat naar 'Noordtribune Helpt', een initiatief van FC Groningen-fans dat vanwege de coronacrisis is opgestart.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.