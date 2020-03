De spelers van FC Barcelona zullen, naast hun salarisvermindering van 70 procent, een extra financiële bijdrage leveren. Die komt ten goede aan de medewerkers van de club, die daardoor tijdens de coronacrisis hun volledige salaris uitgekeerd zullen krijgen.

Afgelopen donderdag maakte Barcelona bekend dat de salarissen van de spelers en de staf met 70 procent worden verlaagd. De Spaanse topclub loopt door de coronacrisis op dit moment veel inkomsten mis en moet zodoende bezuinigen.

Volgens Spaanse media wees de spelersraad van Barcelona eerder een voorstel van de club over salarisverlaging af. De spelers, onder wie Frenkie de Jong, plaatsten maandag een gezamenlijke verklaring op Instagram waarin die geruchten naar het rijk der fabelen worden verwezen.

"Er is veel gezegd en geschreven over ons. Hierbij willen we dan ook verduidelijken dat het altijd onze wil is geweest om salarisverlaging toe te passen, omdat we heel goed begrijpen in welke uitzonderlijke situatie we zitten", zo luidt de verklaring.

"We hebben op eigen initiatief altijd veel gedaan voor deze club. Daarom verbaast het ons dat er mensen binnen de club zijn die ons onder druk proberen te zetten om iets te doen wat we altijd al van plan waren te doen. Dat het misschien wat lang heeft geduurd, komt doordat we op zoek waren naar de perfecte oplossing."

FC Barcelona is niet de enige Europese topclub die moet korten op salarissen vanwege de coronacrisis. De spelers van Juventus en trainer Maurizio Sarri stemden zaterdag eveneens in met het inleveren van een deel van hun salaris. Ook onder anderen de spelers van Borussia Dortmund gaan de komende maanden minder verdienen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.