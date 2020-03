Ajacied Nicolás Tagliafico hoopt komende zomer de stap te maken naar een topclub in Europa. De linksback voelt dat het moment is aangebroken om te vertrekken uit Amsterdam.

"Als er een club voor mij in de markt is die ik interessant vind en de juiste transfersom wil betalen aan Ajax, dan zou ik graag de stap willen maken", zegt de 27-jarige Tagliafico maandag in gesprek met het Argentijnse Olé.

De Argentijn speelt sinds januari 2018 voor Ajax, dat destijds circa vier miljoen euro overmaakte aan Independiente. De oud-speler van CA Banfield en Real Murcia is inmiddels niet meer weg te denken uit het basiselftal van Ajax en speelde in twee jaar tijd 99 officiële wedstrijden, waarin hij twaalf keer scoorde en vijftien assists leverde.

Na een eerste half jaar zonder prijzen veroverde Tagliafico vorig seizoen de landstitel en de TOTO KNVB Beker met Ajax, dat bovendien de halve finales van de Champions League bereikte. In juli van dit jaar won de 25-voudig international ook de Johan Cruijff Schaal met de Amsterdammers.

"In augustus word ik 28 jaar, dus het zou heel leuk zijn om nu ergens anders te kijken", aldus Tagliafico, wiens contract bij Ajax nog doorloopt tot medio 2022. "Ik wil tot mijn pensioen in Europa blijven en daarna zie ik wel of ik terugkeer in Argentinië. Dat ligt nog ver weg in de toekomst. Nu is het essentieel dat ik met Ajax kampioen word."

De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat op dit moment aan kop in de Eredivisie, al heeft AZ heeft evenveel punten. Het is nog niet bekend of de competitie nog afgemaakt kan worden. De Eredivisie ligt al weken stil vanwege de uitbraak van het coronavirus.

