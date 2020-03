De Italiaanse spelersvakbond AIC vreest dat het seizoen in de Serie A niet afgemaakt kan worden. Voorzitter Damiano Tommasi is pessimistischer gestemd na de uitspraken die Vincenzo Spadafora, de minister van Sport, zondag deed.

Spadafora kondigde in gesprek met La Repubblica aan dat de Italiaanse regering het verbod op sportwedstrijden in het land zal verlengen tot mei vanwege het coronavirus. Volgens de minister is het "onrealistisch" om te denken dat de sport voor 3 mei wordt hervat.

De Serie A zou maandag sowieso al met de spelersvakbond aan tafel gaan om te praten over de spelerssalarissen, maar volgens Tommasi wordt dat nu niet meer het enige gespreksonderwerp in de conferencecall.

"Door de uitspraken van minister Spadafora ligt er nu nog een extra kwestie op tafel die besproken moet worden. We maken ons nu namelijk wel zorgen dat het seizoen niet afgemaakt kan worden", zei Tommasi zondagavond tegen Italiaanse media.

Spelersvakbond wil algemene oplossing voor salarissen

De Serie A ligt al weken stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Italië is met bijna 100.000 bevestigde besmettingen en meer dan tienduizend doden een van de landen in de wereld die het meest te lijden hebben onder de COVID-19-pandemie.

Doordat de competitie al enige tijd stilligt, lopen clubs veel inkomsten mis. Juventus bereikte afgelopen weekend al een akkoord met de spelers en de trainers, die een deel van hun salaris afstaan om de club financieel te helpen.

"Wat betreft de spelerssalarissen zijn we op zoek naar een algemene oplossing die voor alle clubs geldt, zeker als het seizoen niet meer afgemaakt wordt", zegt Tommasi. "Wat Juventus heeft gedaan, is desondanks prima. Als de club er zelf met de spelers uitkomt, dan is het goed."

