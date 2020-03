Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen is niet te spreken over het filmpje dat is opgedoken van Daishawn Redan. De aanvaller was zaterdag samen met een groep mensen, onder wie Ajacied Quincy Promes, op een pleintje aan het voetballen en hield zich daarmee niet aan de regels in de strijd tegen het coronavirus.

Op de video zijn in totaal zo'n tien mensen te zien die op een kunstgrasveldje in een Amsterdamse wijk aan het voetballen zijn. Dat strookt niet met de maatregelen die het kabinet heeft opgesteld om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, zoals het mijden van groepsvorming en het beperken van sociaal contact.

Daarnaast besloot de gemeente Amsterdam onlangs al om alle voetbalkooien en Cruijff Courts in de stad voorlopig te sluiten. Die regel geldt sinds donderdag 26 maart, waardoor Redan en Promes zich zaterdag officieel helemaal niet op het veldje mochten begeven.

"Dit is niet wat we hebben afgesproken", zei technisch directeur Fledderus van Groningen zondagavond tegen RTV Noord. "Het lijkt me wel zo netjes om eerst het verhaal van Redan aan te horen, alhoewel dit er niet heel positief uitziet. Ik ga de trainer (Danny Buijs, red.) ook bellen om te bespreken hoe we hiermee omgaan."

1 Video Redan en Promes te zien op kunstgrasveldje in Amsterdam

'We hielden gepaste afstand van elkaar'

Redan, die net als de andere Groningen-spelers volgens afspraak in de provincie moet blijven, beweert dat hij "na een gesprek met de club" naar Amsterdam is gegaan. "We waren voor onszelf aan het trainen en hielden gepaste afstand van elkaar. Mensen hoorden toen dat Promes en ik daar waren en begonnen ons te filmen."

De Eredivisie ligt op dit moment stil vanwege de uitbraak van het coronavirus en ook alle trainingsfaciliteiten in Nederland zijn gesloten, waardoor er niet getraind kan worden. Dinsdag wordt duidelijk of de competitie binnenkort hervat kan worden of dat de Eredivisie langer stilligt.

De negentienjarige Redan speelt sinds begin dit jaar op huurbasis voor Groningen, dat hem voor de rest van het seizoen overneemt van Hertha BSC. In tegenstelling tot Groningen heeft Ajax zich nog niet uitgelaten over het veelbesproken filmpje. De Amsterdammers willen het voorval intern bespreken.

