Middenvelder Ilkay Gündogan van Manchester City vindt dat koploper en concurrent Liverpool de titel moet krijgen als het Premier League-seizoen definitief wordt gestaakt. Door de uitbraak van het coronavirus is het zeer onzeker of de competitie wel afgemaakt kan worden.

"Je moet als sportman ook eerlijk durven zijn", zei Gündogan zondagavond bij het Duitse ZDF. "Mocht de competitie niet afgemaakt kunnen worden, dan zou ik het prima vinden als Liverpool tot kampioen wordt uitgeroepen. Daar kan ik echt wel mee leven."

De 29-jarige middenvelder is met Manchester City nota bene de naaste belager van Liverpool, maar het verschil is alleen in theorie nog overbrugbaar. 'The Reds' hebben liefst 25 punten meer dan 'The Citizens' en hoeven nog maar twee keer te winnen om de titel veilig te stellen.

De Premier League ligt echter al weken stil en kan op z'n vroegst pas in mei weer hervat worden. Mocht het seizoen niet afgemaakt worden, dan bestaat de kans dat er officieel geen kampioen wordt uitgeroepen en dat het ongenaakbare Liverpool dus naast de eerste titel in dertig jaar grijpt.

Liverpool steekt dit seizoen boven iedereen uit in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

'Ben bereid salaris af te staan als het moet'

Gündogan realiseert zich dat de beleidsmakers voor een dilemma staan. "Clubs die het tot dusver goed hebben gedaan, willen natuurlijk niet dat het seizoen geschrapt wordt. Aan de andere kant zijn er clubs die op de degradatieplaatsen staan en hier juist van kunnen profiteren. Het is een lastige zaak."

Er moeten hoe dan ook nog zes speelrondes in de Premier League worden ingehaald en de kans is aanwezig dat dat er nog meer worden. De competitie is hoe dan ook tot 30 april geschrapt en kan op z'n vroegst op 2 mei worden ingehaald.

In veel andere buitenlandse competities zijn er ondertussen clubs die financieel in zwaar weer zitten, waardoor spelers vrijwillig of noodgedwongen een deel van hun salaris inleveren. "In Engeland is dat nog geen onderwerp van gesprek", merkt Gündogan. "Maar als het moet, ben ik vanzelfsprekend bereid om salaris af te staan."

