Mart van den Heuvel houdt het na dit seizoen voor gezien als teammanager van PSV. De Brabander bereikt over twee weken de pensioengerechtigde leeftijd, maar blijft aan de Eindhovense club verbonden.

De 66-jarige Van den Heuvel is al bijna veertig jaar actief binnen PSV. In 1980 begon hij als fysiotherapeut en sinds 2008 fungeert hij als teammanager.

Na dit seizoen wordt Van den Heuvel opgevolgd door Bas Roorda. De oud-doelman is op dit moment werkzaam voor FC Groningen en kwam in het verleden als speler uit voor PSV. In Eindhoven zal hij ondersteund en ingewerkt worden door Van den Heuvel, die ook enkele taken blijft vervullen rondom het teammanagement.

PSV neemt komende zomer afscheid van keeperstrainer Ruud Hesp en videoanalist Wim Rip. De aflopende contracten van het tweetal worden niet verlengd. Ook de overeenkomsten met fysiotherapeut Falk Louwers en cameraman videoanalyse Jean-Paul Boomgaart worden opgezegd.

Eerder deze maand werd al bekend dat Roger Schmidt volgend seizoen trainer van PSV is. De Duitser neemt de taken over van interim-coach Ernest Faber en neemt met Jörn Wolf één assistent-trainer mee naar Eindhoven.