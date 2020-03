Algemeen directeur Mattijs Manders van de Eredivisie CV verwacht dat het restant van de Eredivisie zonder publiek wordt afgewerkt, als het seizoen nog wordt afgemaakt.

"Dinsdag krijgen we te horen waar we staan ten aanzien van het virus. In principe streven we ernaar om de competitie uit te spelen", vertelde Manders zondag in Studio Sport. "Dat proberen we steeds op allerlei manieren mogelijk te houden."

De KNVB werkt momenteel aan drie scenario's voor de Eredivisie: de competitie voor 30 juni afmaken en de wedstrijden tot 1 juni achter gesloten deuren spelen, de competitie in juli afronden (waarvoor toestemming van de UEFA nodig is) of de competitie per direct stoppen, waarover verder nog niets is gemeld.

"Het scenario waar we in eerste instantie op afkoersten (het uitspelen met publiek, red.), wordt natuurlijk steeds minder realistisch", besefte Manders. "Als je nu kijkt naar de ontwikkelingen, zou het zomaar kunnen dat als de competitie al wordt uitgespeeld, dat dat zonder publiek is."

De Eredivisie werd in eerste instantie in ieder geval tot 6 april stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Deze week besloot de overheid dat er tot 1 juni geen sportevenementen mogen plaatsvinden, maar het is onduidelijk of er ook niet meer mag worden gespeeld in de Eredivisie. Daarover geeft het kabinet dinsdag uitsluitsel.

51 Video Aanvoerders Eredivisie: 'Nu klappen wij voor jullie'

'Geen enkele competitie wil seizoen stoppen'

Afgelopen donderdag sprak Manders nog met een aantal internationale collega's van andere Europese competities. Ook zij willen het seizoen graag uitspelen.

"Ik heb toen expliciet de vraag gesteld of er competities spelen met het idee om te stoppen", aldus de algemeen directeur. "Er is niet één competitie geweest die daarop ja heeft gezegd. Dus alle landen in Europa willen toch een modus bedenken om tot een eerlijke eindstand te komen."

Ook kreeg Manders deze week vanuit de VVCS mee dat verschillende spelers niet meer willen voetballen omdat zij hun gezondheid niet in gevaar willen brengen. "Dat snap ik, dat zouden we ook nooit van spelers vragen."

"Ik heb gisteren nog heel veel clubs gesproken en heb daaruit begrepen dat vrijwel alle spelers heel graag weer zouden willen spelen, onder bepaalde condities. Wij gaan pas voetballen als het veilig is", besloot Manders.

